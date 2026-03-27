G7 bie dakord të sigurojë Ngushticën e Hormuzit - vetëm pasi të përfundojë lufta në Iran
G7 ka rënë dakord të mbrojë kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kritike për eksportet e energjisë, por vetëm pasi të përfundojë lufta midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit.
Angazhimi i përbashkët nga ministrat e jashtëm vjen ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po rrit presionin mbi vendet evropiane për të ndihmuar në sigurimin e rrugës ujore, të cilën Teherani e ka mbajtur praktikisht të mbyllur që nga fillimi i armiqësive gati një muaj më parë.
“Ekziston një konsensus shumë i gjerë brenda bashkësisë ndërkombëtare për të ruajtur të mirën e përbashkët të lirisë së lundrimit”, tha Jean-Noël Barrot, ministri i jashtëm i Francës, në fund të takimit të G7, të cilin ai e organizoi.
"Është jashtë çdo diskutimi të jetosh në një botë ku ujërat ndërkombëtare janë të mbyllura për lundrim, veçanërisht në kontekstin e konflikteve që nuk i shqetësojnë vendet që kanë nevojë për vazhdimin e këtij lundrimi", shtoi ai.
Një mision ndërkombëtar për të shoqëruar anijet do të veprojë "sapo të jetë rivendosur qetësia", sipas Barrot,
“Do të ndodhë domosdoshmërisht në një mënyrë ose në një tjetër”, tha ai. /Telegrafi/