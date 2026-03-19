Ministri i Jashtëm thotë se Irani e zbuti sulmin energjetik për shkak të 'kërkesës për de-eskalim'
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka pohuar se Irani përdori vetëm një "pjesë" të fuqisë së tij në sulmin e tij kundër infrastrukturës rajonale të energjisë.
"Arsyeja e vetme për përmbajtje ishte respektimi i kërkesës për de-eskalim", shkroi ai në një postim në rrjetet sociale, transmeton Telegrafi.
Ai paralajmëroi se do të kishte "zero përmbajtje nëse infrastrukturat tona goditen përsëri", dhe gjithashtu bëri thirrje për dëmshpërblime për infrastrukturën e dëmtuar iraniane.
Më parë, ushtria e Iranit kishte paralajmëruar se "nuk do të ndalet deri në shkatërrimin e plotë" të infrastrukturës përkatëse të energjisë, nëse objektet energjetike të Iranit do të shënjestroheshin përsëri.
Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli janë duke vazhduar sulmet ajrore mbi objektivat ushtarake të Iranit. /Telegrafi/
Our response to Israel's attack on our infrastructure employed FRACTION of our power. The ONLY reason for restraint was respect for requested de-escalation.
ZERO restraint if our infrastructures are struck again.
Any end to this war must address damage to our civilian sites.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026