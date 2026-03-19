Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka pohuar se Irani përdori vetëm një "pjesë" të fuqisë së tij në sulmin e tij kundër infrastrukturës rajonale të energjisë.

"Arsyeja e vetme për përmbajtje ishte respektimi i kërkesës për de-eskalim", shkroi ai në një postim në rrjetet sociale, transmeton Telegrafi.

Ai paralajmëroi se do të kishte "zero përmbajtje nëse infrastrukturat tona goditen përsëri", dhe gjithashtu bëri thirrje për dëmshpërblime për infrastrukturën e dëmtuar iraniane.

SHBA-të po shqyrtojnë përforcimet ushtarake ndërsa lufta me Iranin hyn në një fazë të re të mundshme

Më parë, ushtria e Iranit kishte paralajmëruar se "nuk do të ndalet deri në shkatërrimin e plotë" të infrastrukturës përkatëse të energjisë, nëse objektet energjetike të Iranit do të shënjestroheshin përsëri.

Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli janë duke vazhduar sulmet ajrore mbi objektivat ushtarake të Iranit. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë