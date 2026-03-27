"Nuk mund të kemi një Kore të Veriut të dytë në Lindjen e Mesme", paralajmëron Witkoff
I dërguari i Trumpit, Steve Witkoff ka folur më shumë rreth përpjekjeve të Uashingtonit për të arritur një marrëveshje paqeje në luftën e Iranit.
"Mendoj se presidenti dëshiron një marrëveshje paqeje, por ai gjithashtu beson në - dhe unë besoj në të gjithashtu - paqen përmes forcës", tha ai.
"Pa presion, nuk e ul kurrë askënd në tavolinë", shtoi Witkoff.
SHBA-të janë të përgatitura ta zgjidhin konfliktin me një zgjidhje diplomatike, por kjo zgjidhje duhet të përfshijë që Irani të mos ketë pasurim, sipas Witkoff.
Me këtë ai u referua uraniumit të nevojshëm për një armë të mundshme bërthamore.
"Nuk mund të lejojmë një Kore të Veriut të dytë në Lindjen e Mesme. Është totalisht destabilizuese për atë rajon dhe për botën", përfundoi ai. /Telegrafi/
