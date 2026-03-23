Papa: Lufta në Lindjen e Mesme është skandal për njerëzimin
Papa Leo lëshoi një tjetër thirrje të zjarrtë për paqe në Lindjen e Mesme, duke i nxitur udhëheqësit të hapin hapësira të vërteta dialogu.
Duke folur para atyre që u mblodhën në Sheshin e Shën Pjetrit, Papa tha se vazhdonte “të ndiqte me shqetësim situatën në Lindjen e Mesme, si dhe në rajone të tjera të botës të shkatërruara nga lufta dhe dhuna”.
“Nuk mund të heshtim para vuajtjeve të kaq shumë njerëzve, viktimave të pafuqishme të këtyre konflikteve”, deklaroi Papa.
“Lufta plagos të gjithë njerëzimin”, shtoi ai, duke thënë se vdekja dhe dhuna e shkaktuar nga konfliktet globale “janë një skandal për të gjithë njerëzimin”.
“E përtërij me vendosmëri thirrjen time për të këmbëngulur në lutje, që armiqësitë të pushojnë dhe të hapen më në fund shtigjet e paqes, të bazuara në dialog të sinqertë dhe në respekt të plotë të dinjitetit të çdo personi njerëzor”, tha ai.
Apeli i Papës vjen në mes të luftës së vazhdueshme të udhëhequr nga SHBA-Izrael në Iran, ndërsa udhëheqësit debatojnë për kushtet për një armëpushim të mundshëm.
Ndërkohë, luftimet në Liban janë shtuar ndërsa i gjithë rajoni është zhytur më thellë në konflikt.