Irani godet sërish Izraelin, momenti kur raketa bie mbi Arad
Të paktën 64 persona u plagosën, përfshirë shtatë në gjendje të rëndë, pasi një raketë balistike iraniane goditi një ndërtesë në qytetin jugor izraelit të Arad.
Një pesëvjeçar ishte midis shtatë të plagosurve rëndë në sulm.
Po bëhen përpjekje për të shpëtuar disa nga personat që dyshohet se kanë mbetur të bllokuar nën rrënoja.
BREAKING: Iranian ballistic missile strikes Arad in southern Israel; multiple casualties reported.
March 21, 2026
Raportohet se të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitale për trajtim të mëtejshëm.
Burime të IDF thanë se forcat e komandës së Frontit të Brendshëm nxituan në vendngjarje në Arad për të ndihmuar në evakuimin e banorëve të plagosur.
Burimet thanë gjithashtu se ushtria po hetonte pse dështoi të interceptonte raketën që goditi qytetin, së bashku me një tjetër goditje të drejtpërdrejtë në Dimona më herët. /Telegrafi/
Injuries are reported and damage was caused to several buildings in the southern city of Arad following Iran's latest ballistic missile attack.
March 21, 2026
