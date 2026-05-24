Paradë ushtarake në Mekë, demonstrim i gatishmërisë së forcave për sezonin e Haxhit
Ministria e Brendshme e Arabisë Saudite hapi paradën e saj vjetore të sigurisë për Haxhin përpara sezonit të pelegrinazhit, duke shfaqur aftësitë e policisë dhe të reagimit ndaj emergjencave të mbretërisë gjatë një demonstrimi në shkallë të gjerë.
Në paradë morën pjesë degë të ndryshme të forcave saudite të sigurisë, duke përfshirë njësi speciale të policisë, ekipe të mbrojtjes civile, policinë e trafikut, rojet kufitare dhe ekipet e ndihmës mjekësore emergjente, dhe në të mori pjesë Ministri i Brendshëm, Princi Abdulaziz bin Saud bin Naif.
Helikopterët fluturonin sipër, ndërsa automjete të blinduara, njësi të reagimit të shpejtë dhe formacione të kontrollit të turmës lëviznin.
Demonstrimet përfshinin simulime të evakuimeve emergjente, operacioneve të shuarjes së zjarreve, menaxhimit të turmave dhe përgjigjeve kundër terrorizmit, duke reflektuar gamën e gjerë të sfidave të sigurisë dhe logjistikës që lidhen me pelegrinazhin.
Autoritetet saudite kanë zgjeruar gjithnjë e më shumë përdorimin e teknologjisë dhe njësive të specializuara gjatë operacioneve të Haxhit në vitet e fundit, si pjesë e përpjekjeve më të gjera për të përmirësuar sigurinë dhe koordinimin gjatë këtij eventi. /Telegrafi/