Nga formacioni më i mirë te ai i zbulimeve dhe zhgënjimeve, Marca publikon pesë formacione në La Liga - Muriqi te i pari
Sezoni 2025/26 në La Liga tashmë ka hyrë në histori. Pas 380 ndeshjeve të zhvilluara, është momenti për të hedhur një vështrim mbi më të mirët dhe zhgënjimet më të mëdha të kampionatit spanjoll.
Për këtë arsye, MARCA ka përzgjedhur formacionin e artë, formacionin e argjendtë dhe formacionin e bronztë të sezonit, si dhe ekipin e zbulimeve dhe atë të zhgënjimeve.
Ylli kosovar, Vedat Muriqi është përfshirë në formacionin e Artë nga Marca, pas 23 golave të shënuar me Mallorcan në La Liga.
Formacioni i Artë
Ky konsiderohet formacioni më i mirë i sezonit në La Liga. Në të janë përfshirë lojtarët që kanë bërë diferencën me paraqitjet e tyre, qëndrueshmërinë dhe momentet vendimtare gjatë gjithë kampionatit.
Barcelona, kampionia dominuese e këtij edicioni, zë një vend të rëndësishëm në këtë përzgjedhje falë performancave mbresëlënëse gjatë sezonit.
Formacioni i Argjendtë
Ky ekip i argjendtë i dedikohet futbollistëve që, ndonëse nuk morën gjithë vëmendjen mediatike, zhvilluan një sezon të jashtëzakonshëm dhe meritojnë vlerësim të veçantë për kontributin e tyre.
Formacioni i Bronztë
Niveli i lartë i talentit në La Liga këtë sezon ka qenë aq i madh, saqë edhe tri formacione ideale mezi mjaftojnë për të përfshirë të gjithë lojtarët më të spikatur.
Formacioni i bronztë shpërblen futbollistët që treguan vazhdimësi, sakrificë dhe cilësi të lartë gjatë gjithë sezonit, duke merituar një vend nderi në përmbledhjen finale të vitit.
Formacioni i Zbulimeve
Përtej yjeve të konfirmuar, sezoni 2025/26 solli edhe emra të rinj dhe transferime surprizë që tejkaluan çdo pritshmëri.
Ky formacion vlerëson lojtarët që hodhën një hap të madh në karrierën e tyre dhe u shndërruan në sensacionet e kampionatit.
Formacioni i Zhgënjimeve
Jo gjithçka ishte pozitive gjatë këtij sezoni. Disa futbollistë mbetën shumë larg pritshmërive, qoftë për shkak të çmimit të transferimit, reputacionit apo nivelit që pritej prej tyre.
Ky formacion analizon lojtarët që nuk arritën të japin performancën e kërkuar nga klubet e tyre dhe u kthyen në zhgënjimet më të mëdha të sezonit. /Telegrafi/