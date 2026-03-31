Hegseth: Bisedimet me Iranin janë shumë reale, aktive dhe po fitojnë forcë
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, është pyetur për ndryshimin midis zhurmave nga Uashingtoni dhe Donald Trump, duke tingëlluar pozitiv në lidhje me negociatat, dhe pretendimeve të përsëritura nga zyrtarët iranianë se ende nuk ka negociata serioze, vetëm mesazhe indirekte që kalohen përmes ndërmjetësve.
Një zyrtar i Teheranit madje tha se SHBA-të po negociojnë me veten e tyre, transmeton Telegrafi.
Për këtë, Hegseth thotë se bisedimet "janë shumë reale".
"Ato janë duke vazhduar. Ato janë aktive dhe mendoj se po fitojnë forcë", shtoi Hegseth.
Sekretari i Mbrojtjes shtoi se SHBA-të do të "preferonin shumë" ta zgjidhnin çështjen me një marrëveshje për sa kohë që Irani përmbush kërkesat e tyre.
"Ky është qëllimi. Ne nuk duam të bëjmë më shumë ushtarakisht sesa duhet. Por nuk e thashë pa menduar fare kur thashë se, ndërkohë, do të negociojmë me bomba. Detyra jonë është të sigurohemi që ta detyrojmë Iranin të kuptojë se ky regjim i ri, ky regjim në krye, është në një pozicion më të mirë nëse e bën atë marrëveshje. Dhe kështu ne do të vazhdojmë", tha për fund. /Telegrafi/