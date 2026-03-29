Pakistani thotë se do të jetë mikëpritës në bisedimet SHBA-Iran 'në ditët në vijim'
Ministri i jashtëm i Pakistanit ka thënë se vendi i tij së shpejti do të presë bisedime midis SHBA-së dhe Iranit.
Sipas SkyNews, përcjell Telegrafi, Ishaq Dar nuk zbuloi nëse bisedimet do të ishin të drejtpërdrejta apo të tërthorta, dhe nuk pati asnjë njoftim të menjëhershëm nga asnjëra palë.
Ai foli pasi diplomatët e lartë nga Turqia, Egjipti dhe Arabia Saudite u takuan në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, për të diskutuar se si t'i jepet fund luftës njëmujore.
Dar theksoi se "Pakistani është shumë i lumtur që si Irani ashtu edhe SHBA-ja kanë shprehur besimin e tyre në lehtësimin e Pakistanit" të bisedimeve, të cilat ai tha se do të ndodhin në "ditët në vijim".
Ai tha gjithashtu se ministrat e jashtëm nga Turqia, Egjipti dhe Arabia Saudite kanë mbështetur përpjekjet e Pakistanit për paqe.
Ministrat do të takohen përsëri të hënën.
Pakistani është shfaqur si ndërmjetës, duke pasur lidhje relativisht të mira si me Uashingtonin ashtu edhe me Teheranin.
Zyrtarët pakistanezë kanë thënë se përpjekja e tyre publike vjen pas javësh të diplomacisë së qetë.
Kujtojmë se më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit dhe në drejtim të bazave ushtarake amerikane në rajon.
Veç kësaj, ka pasur edhe tensione të vazhdueshme në rajon.
Dhe, edhe ndonëse lufta në Iran ka hyrë në javën e pestë, së paku deri më tani nuk ka pasur asnjë shenjë të një përparimi që mund të ndalonte përshkallëzimin. /Telegrafi/