Gati 500,000 ushtarë rusë të vrarë në luftën në Ukrainë, thonë nga agjencia britanike e inteligjencës
Pothuajse 500,000 ushtarë rusë janë vrarë që kur ajo filloi pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në vitin 2022, sipas agjencisë më të madhe të spiunazhit në Mbretërinë e Bashkuar.
Numrat u zbuluan nga drejtoresha e GCHQ, Anne Keast-Butler në fjalimin e saj publik përurues, teksa parashtronte kërcënimet me të cilat përballet Mbretëria e Bashkuar dhe masat që ajo beson se duhen marrë për t'u përballur me to.
Shefja e spiunazhit paralajmëroi se Mbretëria e Bashkuar është në një "moment pasojash" me Rusinë që "shënjestron pa pushim" infrastrukturën kritike në të gjithë vendin, transmeton Telegrafi.
Ajo gjithashtu fajësoi Kremlinin për një varg komplotesh spiunazhi në tokën britanike dhe, së fundmi, për një 'luftë hibride' të pashpallur kundër Britanisë së Madhe dhe vendeve të tjera të NATO-s.
Ndërsa Kievi dhe Moska kanë publikuar rregullisht vlerësimet e humbjeve të palës tjetër, ata kanë hezituar të detajojnë të tyret.
Megjithatë, në shkurt, presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina kishte humbur 55,000 ushtarë që nga viti 2022.
BBC News Russian ka numëruar humbjet ruse të luftës së bashku me median e pavarur Mediazona dhe një grup vullnetarësh që nga shkurti i vitit 2022.
Mbahet një listë e individëve me emër, vdekjet e të cilëve u konfirmuan duke përdorur raporte zyrtare, gazeta, media sociale dhe përmendore dhe varre të reja.
BBC deri më tani ka qenë në gjendje të konfirmojë emrat e 223,539 ushtarëve dhe oficerëve, të vrarë duke luftuar për palën ruse në Ukrainë.
Numri real i vdekjeve besohet të jetë shumë më i lartë dhe ekspertët ushtarakë që janë konsultuar besojnë se analiza jonë e varrezave, memorialeve të luftës dhe nekrologjive mund të përfaqësojë 45-65% të totalit.
Duke folur nga Bletchley Park, shtëpia e thyerjes së kodeve gjatë Luftës së Dytë Botërore, Keast-Butler veçoi Rusinë për "shënjestrimin e infrastrukturës kritike, proceseve demokratike, zinxhirëve të furnizimit dhe besimit publik". Kremlini i ka mohuar akuzat.
Keast-Butler paralajmëroi gjithashtu se Rusia dhe Kina po investojnë shumë në hapësirë, për qëllime paqësore dhe ushtarake.
GCHQ po punon pa u lodhur për të shmangur sulmet kibernetike, tha ajo, si dhe kundër asaj që ajo e quajti "sabotazh i pamatur dhe tentativa për vrasje".
“Përballë një agresioni dhe kaosi të tillë, GCHQ po punon pa u lodhur me partnerët e inteligjencës dhe mbrojtjes për të degraduar dhe zvogëluar kërcënimin rus”, shtoi ajo.
Kremlini, i cili mohon akuzat, është fajësuar për vrasjen e ish-oficerit të KGB-së, Alexander Litvinenko, pasi polonium radioaktiv iu fut në çaj në një hotel në Londër në vitin 2006.
Ai u fajësua gjithashtu për tentativën për vrasjen e një ish-oficeri të inteligjencës ushtarake ruse, Sergei Skripal, në Salisbury në vitin 2018, pasi agjenti nervor vdekjeprurës Novichok u lyer në dorezën e derës së tij të përparme.
Kohët e fundit, që nga pushtimi i plotë i Rusisë në Ukrainë dhe mbështetja e vazhdueshme e Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën, Moska është akuzuar për një "luftë hibride" kundër vendeve perëndimore.
Në fjalimin e saj, shefi i GCHQ shtoi: "Ndërsa ne mbetemi të palëkundur në mbështetjen tonë për Ukrainën, Putini po shkon prapa në fushën e betejës".
Qindra anije të ashtuquajtura "flota hije" ruse kanë hyrë gjithashtu në ujërat e Mbretërisë së Bashkuar që kur kryeministri kërcënoi se do t'i kapte në fillim të këtij viti, sugjeroi një analizë e BBC Verify. /Telegrafi/