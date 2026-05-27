Gjuha e urrejtjes online në Evropë - ku ka më së shumti toksicitet në rrjetet sociale?
Mesazhet toksike në internet vazhdojnë të mbeten të përhapura gjerësisht në të gjithë Evropën, duke shënjestruar përdoruesit në mënyrë gjithnjë e më të drejtpërdrejtë mbi bazën e bindjeve politike, përkatësisë etnike, racës apo identitetit personal.
Kjo formë e përmbajtjes armiqësore po shihet si një nga sfidat më të mëdha të hapësirës digjitale në kontinent, pasi shpesh ndikon jo vetëm në diskutimet publike, por edhe në ndjenjën e sigurisë së përdoruesve në internet.
Një nga pyetjet kryesore që ngrihet është: cilat vende të Bashkimit Evropian po përballen me nivelet më të larta të përmbajtjes armiqësore në internet?
Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Eurostat, në vitin 2025 pak më pak se gjysma e përdoruesve të internetit në 20 vende të BE-së kanë raportuar se janë ndeshur me mesazhe online që i kanë perceptuar si armiqësore, fyese ose degraduese ndaj individëve apo grupeve të caktuara. Këto shifra tregojnë se fenomeni mbetet i gjerë dhe i përhapur në mënyrë të konsiderueshme në mjedisin digjital evropian.
Në renditjen e vendeve, nivelet më të larta të ekspozimit ndaj përmbajtjeve të tilla janë regjistruar në Irlandë, Hungari, Finlandë dhe Sllovaki. Këto shtete raportojnë përqindje më të mëdha të përdoruesve që hasin rregullisht mesazhe të karakterit armiqësor, duke reflektuar një klimë online më të polarizuar dhe më konfliktuale, transmeton Telegrafi.
Në anën tjetër, vendet me nivelet më të ulëta të raportimit të përmbajtjes së tillë përfshijnë Letoninë, Greqinë, Gjermaninë dhe Lituaninë. Në këto shtete, përdoruesit duket se hasin më rrallë mesazhe të perceptuara si fyese ose diskriminuese, edhe pse fenomeni nuk mungon plotësisht.
Këto dallime mes vendeve të BE-së sugjerojnë se përhapja e gjuhës së urrejtjes dhe përmbajtjes toksike në internet ndikohet nga faktorë të ndryshëm, përfshirë klimën politike, kulturën e debatit publik dhe mënyrën se si rregullohet dhe monitorohet hapësira digjitale në secilin shtet, shkruan euronews.
Mesazhet armiqësore në internet kanë shënjestruar një gamë të gjerë grupesh dhe individësh, duke treguar se ky fenomen nuk kufizohet vetëm në një kategori të caktuar, por prek pothuajse çdo segment të shoqërisë.
Në shumicën e rasteve, përdoruesit raportojnë se janë përballur me përmbajtje fyese ose diskriminuese të drejtuar ndaj të tjerëve për shkak të pikëpamjeve të tyre politike apo sociale. Po ashtu, shpesh objekt i këtyre mesazheve bëhen edhe individët në bazë të prejardhjes racore dhe etnike, orientimit seksual, si dhe fesë apo bindjeve të tyre personale.
Megjithatë, shënjestrimi nuk ndalet vetëm në këta faktorë. Përmbajtjet armiqësore shtrihen edhe ndaj njerëzve në bazë të gjinisë, aftësive të kufizuara, moshës, apo karakteristikave të tjera personale, duke e bërë hapësirën online një mjedis ku paragjykimet dhe stereotipet shpesh marrin formë të drejtpërdrejtë dhe publike.
Sipas një studimi të publikuar në revistën shkencore ndërkombëtare Nature, të rinjtë meshkuj rezultojnë vazhdimisht grupi më aktiv dhe më armiqësor në diskutimet politike online. Kjo prirje lidhet me mënyrën se si zhvillohen debatet digjitale, ku emocionet, polarizimi dhe anonimiteti shpesh nxisin sjellje më agresive.
Në të njëjtin hulumtim theksohet se platformat e rrjeteve sociale nuk mund të shihen të izoluara nga realiteti shoqëror, pasi ato shpesh pasqyrojnë tensione më të gjera socio-ekonomike dhe politike që ekzistojnë jashtë tyre. Në këtë kuptim, sjellja online nuk krijohet në vakum, por ndikohet fuqishëm nga konfliktet dhe ndarjet që ekzistojnë në shoqëri në përgjithësi.
Cilat janë platformat më toksike të rrjeteve sociale?
Në tremujorin e fundit të vitit 2025, Evropa Perëndimore ka regjistruar në mënyrë të vazhdueshme nivelet më të larta të toksicitetit në hapësirën online në të gjithë kontinentin, sipas të dhënave të Observatorit Evropian të Urrejtjes Online. Ky trend tregon një përqendrim më të madh të përmbajtjes armiqësore dhe diskurseve të polarizuara në këtë rajon, duke e bërë atë një nga zonat më të ndjeshme në Evropë për sa i përket sjelljes digjitale.
Evropa Jugore ka ndjekur një prirje të ngjashme, megjithëse me nivele disi më të ulëta krahasuar me Perëndimin. Megjithatë, edhe në këtë rajon është vërejtur një rritje e dukshme drejt fundit të muajit dhjetor, duke reflektuar në një masë të madhe të njëjtën dinamikë që është shfaqur në vendet e Evropës Perëndimore, veçanërisht në periudhat me tensione më të larta sociale dhe politike.
Ndërkohë, Evropa Lindore ka raportuar në përgjithësi nivelet më të ulëta të toksicitetit online gjatë kësaj periudhe. Këto të dhëna sugjerojnë një diferencë të qartë rajonale në mënyrën se si shfaqet dhe përhapet gjuha e urrejtjes në internet, duke reflektuar ndikimin e faktorëve të ndryshëm socialë, kulturorë dhe mediatikë në secilën pjesë të Evropës.
Përmbajtjet antisemitiste shpesh shfaqen të ndërlidhura ngushtë me narrativa raciste dhe paragjykime të thella ideologjike, duke u mbivendosur njëkohësisht me diskurse që prekin fenë dhe politikën. Kjo ndërthurje e elementeve tregon se antisemitizmi në hapësirën online nuk është thjesht një fenomen i izoluar, por shpesh ushqehet nga teori konspirative dhe botëkuptime të radikalizuara që synojnë grupe të caktuara shoqërore.
Pas kësaj forme të përmbajtjes, renditen mesazhet anti-muslimane, anti-LGBTQ+ dhe ato anti-refugjatë, të cilat gjithashtu përbëjnë një pjesë të rëndësishme të diskursit armiqësor në internet. Këto kategori shpesh pasqyrojnë tensione më të gjera sociale dhe politike, duke u amplifikuar në platformat digjitale ku debati publik zhvillohet me intensitet të lartë dhe kontroll të kufizuar.
Sa i përket platformave kryesore të rrjeteve sociale, analiza tregon se X është vlerësuar si më toksikja ndër to, duke u renditur përpara YouTube, Facebook, Instagram dhe TikTok. Megjithatë, të dhënat tregojnë se niveli i përgjithshëm i toksicitetit në këto platforma ka mbetur relativisht i qëndrueshëm ose në disa raste edhe është ulur.
Për shembull, në vitin 2024, platforma X ka regjistruar një rezultat prej 0.24, që korrespondon me një nivel mesatar të toksicitetit sipas shkallës së EOOH-së. Ky tregues paraqet një diferencë të lehtë prej 0.01 krahasuar me vitin 2025, duke sugjeruar ndryshime minimale në nivelin e përgjithshëm të përmbajtjes armiqësore gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/