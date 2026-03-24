Irani i bëri SHBA-së 'një dhuratë shumë të madhe' dje, thotë Trump - ndërsa flet për 'ndryshim regjimi'
Donald Trump ka pohuar se Irani i bëri SHBA-së "një dhuratë shumë të madhe" në lidhje me energjinë dhe Ngushticën e Hormuzit.
I pyetur nga një gazetar pse do të shqetësohej të fliste me Iranin nëse nuk u besonte atyre, Trump tha: "Sepse ata do të bëjnë një marrëveshje. Ata bënë diçka dje që ishte e mahnitshme, në fakt. Ata na dhanë një dhuratë dhe dhurata mbërriti sot. Ishte një dhuratë shumë e madhe me vlerë një shumë të madhe parash dhe nuk do t'ju tregoj se çfarë është ajo dhuratë, por ishte një çmim shumë i rëndësishëm. Kjo do të thoshte një gjë për mua - po merremi me njerëzit e duhur".
Trump tha se dhurata ishte "e lidhur me naftën dhe gazin", transmeton Telegrafi.
I pyetur nga një gazetar nëse lidhej me Ngushticën e Hormuzit, ai shtoi: "Po, lidhej me rrjedhën dhe me ngushticën".
Duke folur për udhëheqjen e Iranit, Trump tha: "Ne kemi vërtet ndryshim regjimi... sepse udhëheqësit janë të gjithë shumë të ndryshëm nga ata me të cilët filluam, të cilët krijuan të gjitha ato probleme. Pra, mendoj se mund të themi se ky është ndryshim regjimi, apo jo", transmeton Telegrafi.