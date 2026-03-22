Sekretari i Thesarit: SHBA-të do të vazhdojnë fushatën mbi fortifikimet e Hormuzit të Iranit derisa të “shkatërrohen plotësisht”
Sekretarit të Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, ka folur për NBC News mbi situatën në Irani e në veçanti në Ngushticën e Hormuzit.
“Ka pasur një fushatë – duke përdorur asete ushtarake – për të zbutur fortifikimet iraniane përgjatë Ngushticës së Hormuzit”, tha Bessent në Meet the Press.
“Kjo do të vazhdojë derisa ato të shkatërrohen plotësisht”, shtoi Sekretari i Thesarit, transmeton Telegrafi.
Bessent kundërshtoi mbulimin mediatik të luftës, duke thënë se amerikanët nuk kanë “kornizim të mirë” për atë që po bëjnë zyrtarët amerikanë.
Ai gjithashtu veçoi senatorin demokrat Chris Murphy, i cili më parë i tha të njëjtit program se administrata Trump kishte “humbur kontrollin e luftës” dhe “humbur plotësisht kontaktin me realitetin”.
"Kjo është e gabuar. Ne i kemi shkatërruar kapacitetet iraniane", tha Bessent.