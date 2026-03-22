Irani, SHBA-të dhe Izraeli kanë shkëmbyer kërcënime dhe fyerje në mediat sociale që nga fillimi i luftimeve rreth tre javë më parë.

Ministri i Jashtëm i Iranit, Seyed Abbas Araghchi, është ndër të fundit që i shton kësaj, duke postuar në X, transmeton Telegrafi.

Në një mesazh me sa duket drejtuar SHBA-së, pa i emëruar ato, ai tha të "provoni respektin" në përpjekjet e saj për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.

"Ngushtica e Hormuzit nuk është mbyllur. Anijet hezitojnë sepse siguruesit kanë frikë se lufta e zgjedhur që ju keni filluar - jo Irani - asnjë sigurues - dhe asnjë iranian - do të ndikohet nga më shumë kërcënime. Provoni respektin - liria e lundrimit nuk mund të ekzistojë pa lirinë e tregtisë. Respektoni të dyja - ose mos prisni asnjërën", theksoi ndër tjera ministri i Jashtëm iranian.

Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit që nga fillimi i luftimeve dhe është akuzuar se ka shënjestruar anijet tregtare.

Rruga ujore është jetësore sepse sasi të konsiderueshme të naftës botërore kalojnë nëpër të çdo ditë.

Kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, lëshoi gjithashtu kërcënime të reja ndaj SHBA-së dhe Izraelit.

Ai tha se Irani mund të fillojë të shënjestrojë "institucionet financiare që financojnë buxhetin ushtarak të SHBA-së", duke theksuar si një mundësi Obligacionet e Thesarit të SHBA-së.

"Përveç bazave ushtarake, ato institucione financiare që financojnë buxhetin ushtarak të SHBA-së konsiderohen objektiva legjitime. Obligacionet e Thesarit të SHBA-së janë të njollosura me gjakun e iranianëve. Nëse vazhdoni t'i blini ato, në fakt po sulmoni asetet dhe selinë tuaj kryesore. Ne po monitorojmë portofolet tuaja të investimeve", shtoi ai. /Telegrafi/


