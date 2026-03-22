Ministri i Jashtëm iranian: Hormuzi nuk është i mbyllur, nuk do të lëkundemi nga kërcënimet e reja
Irani, SHBA-të dhe Izraeli kanë shkëmbyer kërcënime dhe fyerje në mediat sociale që nga fillimi i luftimeve rreth tre javë më parë.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Seyed Abbas Araghchi, është ndër të fundit që i shton kësaj, duke postuar në X, transmeton Telegrafi.
Në një mesazh me sa duket drejtuar SHBA-së, pa i emëruar ato, ai tha të "provoni respektin" në përpjekjet e saj për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
"Ngushtica e Hormuzit nuk është mbyllur. Anijet hezitojnë sepse siguruesit kanë frikë se lufta e zgjedhur që ju keni filluar - jo Irani - asnjë sigurues - dhe asnjë iranian - do të ndikohet nga më shumë kërcënime. Provoni respektin - liria e lundrimit nuk mund të ekzistojë pa lirinë e tregtisë. Respektoni të dyja - ose mos prisni asnjërën", theksoi ndër tjera ministri i Jashtëm iranian.
Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit që nga fillimi i luftimeve dhe është akuzuar se ka shënjestruar anijet tregtare.
Rruga ujore është jetësore sepse sasi të konsiderueshme të naftës botërore kalojnë nëpër të çdo ditë.
Kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, lëshoi gjithashtu kërcënime të reja ndaj SHBA-së dhe Izraelit.
Ai tha se Irani mund të fillojë të shënjestrojë "institucionet financiare që financojnë buxhetin ushtarak të SHBA-së", duke theksuar si një mundësi Obligacionet e Thesarit të SHBA-së.
"Përveç bazave ushtarake, ato institucione financiare që financojnë buxhetin ushtarak të SHBA-së konsiderohen objektiva legjitime. Obligacionet e Thesarit të SHBA-së janë të njollosura me gjakun e iranianëve. Nëse vazhdoni t'i blini ato, në fakt po sulmoni asetet dhe selinë tuaj kryesore. Ne po monitorojmë portofolet tuaja të investimeve", shtoi ai. /Telegrafi/
- Strait of Hormuz is not closed. Ships hesitate because insurers fear the war of choice you initiated—not Iran
- No insurer—and no Iranian—will be swayed by more threats. Try respect
- Freedom of Navigation cannot exist without Freedom of Trade. Respect both—or expect neither
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 22, 2026