Shefi i NATO-s "absolutisht i bindur" se aleanca do të rihapë Ngushticën e Hormuzit
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të dielën se është "absolutisht i bindur" se aleanca do të jetë në gjendje të rihapë Ngushticën e Hormuzit.
Duke folur për Fox News, Rutte iu drejtua kritikave të ashpra që presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i ka bërë aleancës, transmeton Telegrafi.
Rutte argumentoi se natyra sekrete e operacionit ushtarak kërkonte që vendet e NATO-s të merrnin kohë për të kalibruar përgjigjen e tyre.
"Aleatët dhe partnerët evropianë në të gjithë botën i kanë përdorur dy javët e fundit për t'u siguruar që ne të bashkohemi. Ata fillojnë të planifikojnë të shohin se çfarë mund të bëjmë kolektivisht si aleatë, si partnerë të Shteteve të Bashkuara", tha shefi i NATO-s.
Ai gjithashtu e quajti operacionin amerikan "thelbësor" për shkak të "kërcënimit ekzistencial" nga Irani.