Trump: Ngushtica e Hormuzit do të hapet, detajet së shpejti
Në një postim në Truth Social, Trump tha: “Një Marrëveshje është negociuar kryesisht, midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Republikës Islamike të Iranit dhe vendeve të tjera të ndryshme, siç janë listuar”.
"Aspektet dhe detajet përfundimtare të Marrëveshjes po diskutohen aktualisht dhe do të shpallen së shpejti", shtoi ai.
Ai tha se "përveç shumë elementëve të tjerë të Marrëveshjes, do të hapet edhe Ngushtica e Hormuzit".
Postimi vjen pas asaj që presidenti amerikan e përshkruan si një “bisedë shumë të mirë” me udhëheqësit nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Pakistani, Turqia, Jordania dhe Bahreini.
Trump deklaroi se pati gjithashtu një telefonatë të veçantë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu që “shkoi shumë mirë”.
Përditësimi shënon aktivitetin më të madh që kur SHBA-të nuk u paraqitën në bisedimet e paqes në Islamabad më 24 prill.