Ministri izraelit: Do të pushtojmë një pjesë të Libanit Jugor
Izraeli ka konfirmuar planet për të pushtuar zona të mëdha të Libanit jugor për të krijuar një "zonë mbrojtëse" në betejën e tij me militantët e Hezbollahut të mbështetur nga Irani.
Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se nuk mund të ketë shtëpi ose banorë në një zonë deri në lumin Litani, ku kishte "terror" në zonë.
Kjo ishte një referencë e dukshme për luftëtarët e Hezbollahut, të cilët e kanë përfshirë Libanin në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit dhe kanë nisur sulme të përditshme me raketa dhe dronë në Izrael.
Të martën, Katz tha se ushtria do të "kontrollonte urat e mbetura dhe zonën e sigurisë deri në Litani".
Raportohet se Izraeli ka shkatërruar tashmë pesë ura mbi lumin që nga 13 marsi.
Ndryshe, më shumë se 1,000 njerëz janë vrarë në Liban që nga fillimi i ofensivës së zgjeruar të Izraelit më 2 mars, sipas ministrisë së shëndetësisë e vendit. /Telegrafi/