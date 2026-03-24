Pse Pakistani mund të jetë 'vendi i duhur' për bisedime mes Iranit dhe SHBA-së?
Irani ka hedhur poshtë publikisht pretendimin e presidentit amerikan, Donald Trump, se SHBA-ja dhe Irani kanë zhvilluar “biseda produktive” për t’i dhënë fund luftës së tyre, por megjithatë po shtohen spekulimet se si – dhe ku – të dyja palët mund të takohen për t’u angazhuar në diskutime të mëtejshme.
Në Pakistan, qarkullojnë thashetheme se bisedimet ballë për ballë do të fillojnë atje.
Pakistani është ofruar të organizojë çdo negociatë dhe raportohet se ka një propozim që Islamabadi të organizojë një takim midis SHBA-së dhe Iranit më vonë këtë javë, në të cilin mund të marrë pjesë zëvendëspresidenti JD Vance.
Por ka disa arsye pse Pakistani do të ishte një vend ideal për t'u takuar negociatorë nga Uashingtoni dhe Teherani.
Ndan një kufi të gjatë dhe lidhje kulturore e fetare me Iranin dhe është shtëpia e popullsisë më të madhe të myslimanëve shiitë jashtë Iranit.
Ndryshe nga vendet islamike në Gjirin Persik, ai nuk ka baza ushtarake amerikane dhe nuk është shënjestruar nga breshëria e raketave dhe dronëve iranianë që kanë shkaktuar kaos në të gjithë rajonin.
Irani gjithashtu lejoi disa nga anijet e tij të kalonin nëpër bllokadën e tij të Ngushticës së Hormuzit.
Islamabadi është rishfaqur gjithashtu si një partner i rëndësishëm i SHBA-së gjatë mandatit të dytë të Trumpit, falë pjesërisht thesarit të madh të metaleve të rralla dhe mineraleve kritike mbi të cilat pretendon se ndodhet, gjë që ka ngjallur interes në Uashington.
Trump gjithashtu krijoi një raport të ngushtë me kreun e ushtrisë së saj të fuqishme, Asim Munir, të cilin e ka takuar disa herë dhe e quan “marshalli i tij i preferuar”.
Kur u takua me Munirin verën e kaluar në Zyrën Ovale, Trump theksoi se pakistanezët "e njohin Iranin shumë mirë, më mirë se shumica".