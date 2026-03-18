Vrasja e Larijanit nuk do ta destabilizojë Iranin, thotë ministri i Jashtëm
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka folur për vrasjen e Ali Larijanit në një intervistë me Al Jazeera, të publikuar këtë mëngjes.
Ai këmbënguli se mungesa e shefit të fuqishëm të sigurisë nuk do të bën ndonjë ndryshim në situatën e Iranit, transmeton Telegrafi.
"Nuk e di pse amerikanët dhe izraelitët ende nuk e kanë kuptuar këtë pikë: Republika Islamike e Iranit ka një strukturë të fortë politike me institucione të vendosura politike, ekonomike dhe sociale. Prania ose mungesa e një individi të vetëm nuk ndikon në këtë strukturë”, tha ai.
"Sigurisht, individët janë me ndikim dhe secili person luan rolin e tij - disa më mirë, disa më keq, disa më pak - por ajo që ka rëndësi është se sistemi politik në Iran është një strukturë shumë e fortë", shtoi ministri i Jashtëm iranian.
Ai vuri në dukje vrasjen e udhëheqësit të mëparshëm suprem, Ali Khamenei, duke thënë se "sistemi vazhdoi" pavarësisht humbjes. /Telegrafi/