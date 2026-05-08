Shqipe Selimi nga Haga: Nuk ka shtyerje e as vonesë që na lodhë
Ish-deputetja e LVV-së, Shqipe Mehmeti Selimi ka qëndruar në Hagë pasi ka vizituar bashkëshortin e saj, Rexhep Selimi, i cili po përballet me proces gjyqësor në Dhomat e Specializuara.
Selimi këtë e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.
“Nuk ka shtyerje e as vonesë që na lodhë! Krenarë”, ka shkruar Selimi.
Ndryshe, Gjykata Speciale ka shtyrë shpalljen e aktgjykimit për rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-së deri më 20 korrik. /Telegrafi/