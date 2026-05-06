Dëshironi domate të shijshme dhe lëngshme, shtoni këtë përbërës natyral në kopshtin tuaj
Nuk ka asgjë më të mirë se domatet e pjekura, të rritura në shtëpi, të sapombledhura nga kopshti juaj, të rritura me kujdesin dhe dashurinë më të madhe. Përveç ujit, dritës dhe të gjitha lëndëve ushqyese, ndoshta nuk keni menduar të shtoni sodë buke.
Edhe nëse jeni të njohur me procesin e kultivimit të domateve dhe nuk keni nevojë ose dëshirë të ndryshoni metodat tuaja, kjo këshillë, e cila kërkon vetëm sodë buke, do t'ju jetë padyshim e dobishme.
Domatet janë natyrshëm acidike. Megjithatë, spërkatja herë pas here e sodës së bukës rreth bimëve ndërsa ato rriten do të ulë pH-in e tokës dhe do të zvogëlojë pak aciditetin, gjë që do të ndihmojë që frutat të jenë më të ëmbla kur të vijë koha e korrjes.
Kjo nuk do të thotë që duhet të hidhni një kuti të tërë me sodë buke në kopshtin tuaj. Në vend të kësaj, thjesht spërkatni lehtë rreth bimëve, ujitini si zakonisht dhe provojeni vetë kur domatet të jenë pjekur.
Truku është se soda e bukës depërton në tokë dhe zvogëlon aciditetin e saj, duke e bërë atë më alkaline, gjë që nga ana tjetër i bën domatet më pak acidike. Të paktën kështu thonë disa kopshtarë me përvojë që e kanë provuar këtë truk.
Soda e bukës mund të ndihmojë gjithashtu në largimin e disa dëmtuesve kur përdoret siç duhet. Vetia kryesore e sodës së bukës është dezinfektimi. Pluhuri, kur bie në kontakt me gjethet dhe kërcejtë e domates, shkakton vdekjen e mikroorganizmave patogjenë. Ndryshe nga fungicidet antifungale, soda e bukës nuk është aspak e rrezikshme për njerëzit ose domatet.