Gjërat nuk duhet t’i mbani kurrë në ballkon, mund të paraqesin rrezik në shtëpi
Në shumicën e shtëpive, ballkoni shihet si një cep i vogël për relaksim, por edhe pse duket si një hapësirë shtesë praktike, prapëseprapë nuk duhet të ruani disa gjëra të caktuara në ballkon.
Arsyeja për këtë nuk është vetëm estetika, por edhe siguria, pasi disa artikuj mund të rrisin rrezikun e zjarrit, dëmtimit ose tërheqjes së dëmtuesve të padëshiruar.
Para së gjithash, skarat elektrike dhe pajisjet e ngjashme nuk janë të sigurta për përdorim në ballkone, veçanërisht në ndërtesat e banimit. Temperaturat e larta dhe mundësia e përhapjes së zjarrit janë një rrezik serioz, prandaj ato janë të ndaluara në shumë ndërtesa.
Në mënyrë të ngjashme, ngrohësit dhe ngrohësit portativë mund të jenë gjithashtu të rrezikshëm. Nëse bien në kontakt me lagështinë ose përmbysen, ato mund të shkaktojnë një mosfunksionim ose edhe zjarr, dhe ekspozimi i tyre ndaj motit është një problem shtesë.
Gjithashtu nuk rekomandohet të ruani në ballkon pajisje të mëdha shtëpiake, siç janë frigoriferët, lavatriçet ose tharëset. Këto pajisje nuk janë të destinuara për përdorim në natyrë, kështu që shiu, dielli dhe lagështia mund t'i dëmtojnë shpejt ato dhe t'i bëjnë të papërdorshme.
Objektet prej qelqi gjithashtu nuk janë një mundësi e mirë për një ballkon. Përveç faktit që ato mund të çahen për shkak të ndryshimeve të motit, ekziston edhe rreziku i lëndimit nëse thyhen ose bien nga një lartësi.
Së fundmi, bombolat e gazit dhe lëngjet e ndezshme janë ndër gjërat më të rrezikshme që mund të mbahen në ballkon. Ekspozimi ndaj rrezeve të diellit dhe nxehtësisë mund të rrisë presionin brenda tyre, gjë që mund të çojë në rrjedhje ose edhe shpërthime.
Për shkak të të gjitha sa më sipër, ballkoni duhet të mbetet një hapësirë e sigurt dhe funksionale për pushim, dhe jo një vend për të ruajtur sende potencialisht të rrezikshme.