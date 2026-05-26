Me këto këshilla të thjeshta, hiqni shpejt dhe me efikasitet njollat nga muret pa i zbardhur
Njollat në muret e shtëpisë janë një dukuri e zakonshme, qofshin ato të shkaktuara nga gjurmët e gishtërinjve, yndyra nga kuzhina, vizatimet e fëmijëve apo papastërtia nga këpucët. Edhe pse shumë njerëz mendojnë menjëherë se e vetmja zgjidhje është lyerja me gëlqere, ekzistojnë truke të thjeshta dhe të lira që mund të ndihmojnë që muret të duken përsëri të pastra.
Një nga metodat më të zakonshme shtëpiake është përdorimi i sodës së bukës. Kur përzihet me pak ujë, ajo formon një pastë të trashë që aplikohet butësisht në njollë. Duke e fshirë butësisht me një leckë të butë, shenjat shpesh mund të hiqen pa dëmtuar bojën e murit. Ky truk ka rezultuar të jetë veçanërisht efektiv në muret me ngjyra më të çelëta.
Për njolla më kokëforta, përdorni një kombinim më të fortë përbërësish, siç është soda e bukës, pak lëng për larjen e enëve dhe disa pika peroksid hidrogjeni. Kjo përzierje ndihmon në zbërthimin e yndyrës dhe heqjen e njollave të errëta që janë më të vështira për t'u pastruar.
Ekspertët paralajmërojnë se një nga gabimet më të mëdha gjatë pastrimit të mureve është fërkimi agresiv me sfungjerë ose furça të ashpra. Kjo metodë pastrimi mund të dëmtojë bojën dhe të lërë shenja edhe më të dukshme. Në vend të kësaj, rekomandohet të pastroni butësisht me lëvizje rrethore me një leckë të butë ose sfungjer të butë.
Përveç këtyre metodave, në rrjetet sociale përmenden shpesh peceta të lagura për pastrimin e shtëpisë, si dhe zbutës rrobash pak i holluar, të cilët mund të ndihmojnë me njollat më të vogla dhe të freskëta. Me këto truke të thjeshta, muret në shtëpi mund të duken përsëri të pastra dhe të rregullta, pa pasur nevojë për lyerje me gëlqere.