Mund ta hiqni gëlqeren nga çajniku juaj vetëm në pak minuta me këtë përbërës
Përdorimi i shpeshtë i një çajniku me kalimin e kohës çon në formimin e gurëve gëlqerorë, të cilët mund të ndikojnë në pamjen dhe funksionalitetin e pajisjes. Edhe pse këto depozita në përgjithësi nuk janë të dëmshme për shëndetin, ato mund të ndryshojnë shijen e pijeve dhe të lënë një mbetje të pakëndshme të bardhë në çajnik.
Përveç problemit estetik, gëlqerja mund të shkurtojë jetëgjatësinë e pajisjes dhe të ulë efikasitetin e saj, prandaj rekomandohet pastrimi periodik. Një nga metodat më të përdorura për heqjen e gëlqeres është përdorimi i uthullës së bardhë.
Procesi është i thjeshtë - mbushni çajnikun me ujë deri në një të katërtën e tij, pastaj shtoni një sasi të barabartë uthull. Vlojeni përzierjen dhe lëreni të veprojë për disa minuta që të hiqet më lehtë gëlqerja.
Për depozitat që ndodhen në vende të vështira për t’u arritur, mund të përdoret një leckë e lagur me uthull dhe të lihet në zonat problematike për rreth 20 minuta. Sipërfaqet e jashtme të sobës mund të pastrohen gjithashtu duke përdorur një furçë të butë, siç është një furçë dhëmbësh.
Pas pastrimit, është e rëndësishme ta shpëlani mirë tenxheren për të hequr erën dhe çdo mbetje të uthullës. Në rast se nuk keni uthull të bardhë, mund të përdorni edhe limonadë. Në këtë rast, pasi të keni zier ujin, shtoni një qese limonade në çajnik dhe lëreni të qëndrojë për rreth gjysmë ore.
Këto procedura të thjeshta mund të ndihmojnë që çajniku të jetë përsëri i pastër dhe gati për përdorim të përditshëm, pa luspa dhe aroma të pakëndshme.