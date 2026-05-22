Një veprim i shpejtë pas larjes mund të parandalojë formimin e mykut në lavatriçen tuaj
Pas çdo cikli, lëreni derën e lavatriçes pak të hapur për të lejuar që ajri të qarkullojë nëpër daulle dhe të zvogëlojë mbajtjen e lagështirës.
Myku në lavatriçe formohet sepse pjesa e brendshme e pajisjes mbetet e lagësht për një kohë të gjatë dhe kushte të tilla janë të favorshme për rritjen e mykut. Nëse problemi injorohet, depozitat mund të bllokojnë kulluesin dhe përfundimisht të çojnë në mosfunksionim të pajisjes.
Ekspertët nga Santa Cruz Appliance Repair deklaruan se mënyra më e thjeshtë për ta parandaluar këtë është ajrosja e kazanit të lavatriçes pas larjes.
"Një nga mënyrat më të lehta për të parandaluar rritjen e mykut është ta lini derën e makinës pak të hapur pas çdo cikli. Kjo lejon që ajri të qarkullojë brenda daulles dhe ndihmon në tharjen e çdo lagështie të mbetur", deklarojnë ata.
Tamburi dhe guarnicioni prej gome rreth derës janë veçanërisht të ndjeshëm, pasi uji, papastërtia dhe myku shpesh mbeten në këto zona. Prandaj, rekomandohet që, përveç derës, edhe sirtari i detergjentit të lihet i hapur herë pas here për të lejuar që lagështia të avullojë më shpejt.
Për mirëmbajtje shtesë, mjafton të fshini derën dhe guarnicionin prej gome me një leckë një herë në javë. Uthulla e bardhë dallohet si një agjent pastrimi i përdorur shpesh sepse, siç u tha, për shkak të aciditetit të saj, ndihmon në heqjen e mykut pa përgatitje më agresive.
Një hap i dobishëm është të përdorni një cikël larjeje bosh në 60 ose 90 gradë një herë në muaj, me disa lugë gjelle uthull të bardhë në sirtarin e detergjentit. Këto zakone mund të parandalojnë aromat e pakëndshme dhe grumbullimin e mykut në makinë.