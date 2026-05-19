Shtatë ushqime që nuk duhet t’i mbani kurrë në banakun e kuzhinës
Ndërsa disa ushqime mund të ruhen në mënyrë të sigurt në banakun e kuzhinës, lloje të caktuara ushqimesh duhet të futen në frigorifer ose të ruhen ndryshe për të zvogëluar rritjen e baktereve, për të ruajtur freskinë dhe për të zvogëluar prishjen e ushqimit.
Ja shtatë ushqime që nuk duhen ruajtur kurrë në banakun e kuzhinës, së bashku me mundësi më të sigurta ruajtjeje për secilën.
Vezë
Për të zvogëluar rritjen e baktereve të dëmshme Salmonella, vezët duhet të ruhen në frigorifer. Vezët e plota në lëvozhgë mund të ruhen në mënyrë të sigurt në frigorifer për tre deri në pesë javë.
Speca
Studimet tregojnë se mbajtja e specave në frigorifer është e nevojshme për të zvogëluar humbjen e ujit, për të ngadalësuar pjekjen dhe për të parandaluar prishjen. Për të ruajtur freskinë, specat mund të ruhen në një qese plastike në frigorifer deri në pesë ditë.
Manaferrat
Studimet tregojnë se ruajtja e frutave të kuqe në frigorifer ngadalëson prishjen dhe parandalon humbjen e sheqernave të tyre natyrale dhe acideve organike. Rekomandohet që luleshtrydhet të mbahen në frigorifer për një deri në tre ditë; boronicat për 10 deri në 14 ditë; dhe manaferrat e freskëta për tre deri në gjashtë ditë.
Patate
Patatet nuk duhen lënë në banakë ose në vende ku mund të ekspozohen ndaj rrezeve të diellit, nxehtësisë ose lagështirës, të cilat mund të çojnë në prishje të parakohshme.
Hulumtimet tregojnë se patatet duhet të ruhen në një vend të errët dhe të freskët, siç është një qilar ose dollap, për të maksimizuar ruajtjen e lëndëve ushqyese.
Për të zgjatur freskinë e përgjithshme dhe afatin e ruajtjes, ruajini patatet në qese plastike ose letre të shpuara.
Kastravecat
Kastravecat dhe frutat e perimet e tjera të pasura me ujë duhet të ruhen në frigorifer për të ruajtur freskinë dhe lagështinë, të cilat përndryshe do të shteroheshin nëse do të liheshin në banak.
Rekomandohet të konsumoni kastravecat brenda një jave pas frigoriferimit për të siguruar cilësinë, shijen dhe nivelin më të mirë të lagështisë.
Majonezë
Për të zvogëluar rritjen e baktereve të dëmshme që mund të shkaktojnë helmim nga ushqimi, erëzat si majoneza duhet të ruhen në frigorifer pas hapjes.
Pas hapjes, Departamenti i Bujqësisë i Shteteve të Bashkuara (USDA) rekomandon ruajtjen e majonezës në frigorifer deri në dy muaj.
Fruta ose perime të prera
Për freski optimale, frutat dhe perimet që priten në feta ose kubikë në shtëpi ose që blihen të prera paraprakisht nuk duhet të lihen në banak për ruajtje.
Ruajtja në frigorifer e produkteve të prera paraprakisht është thelbësore për të minimizuar rritjen e baktereve që mund të çojnë në infeksione ose sëmundje të transmetuara nga ushqimi.