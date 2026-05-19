Hiqni njollat e deodorantit nga rrobat me përbërës që ndoshta i keni në shtëpi
Njollat e deodorantëve në rroba janë një problem i zakonshëm me të cilin përballen shumë njerëz, veçanërisht kur shfaqen shenja të bardha ose të verdha në bluza që janë të vështira për t'u hequr me larje të rregullt.
Këto njolla shkaktohen më shpesh nga përbërësit në antidjersitësit që lënë depozita të dukshme kur janë në kontakt me djersën dhe pëlhurën. Njollat e verdha zakonisht shfaqen në rroba me ngjyra të çelëta, ndërsa njollat e bardha janë më të theksuara në rrobat më të errëta.
Për të parandaluar formimin e tyre, rekomandohet përdorimi i deodorantit me masë dhe lërjani kohë produktit të thahet plotësisht para se të visheni. Gjithashtu, produktet që nuk përmbajnë përbërës alumini po përdoren gjithnjë e më shumë, pasi ato lënë më pak shenja në pëlhurë.
Përpara se të hiqni njollat, është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje disa hapave. Rekomandohet të testoni produktet në një pjesë të fshehur të veshjes, të reagoni shpejt sapo të shfaqet njolla dhe të shmangni larjen në temperatura të larta.
Mund të përdoren edhe kura të thjeshta shtëpiake për të hequr njollat. Uthulla alkoolike përdoret shpesh duke e aplikuar mbi njollë, duke e lënë të veprojë, pastaj duke e hequr butësisht me furçë dhe duke e larë veshjen. Për njollat kokëforta, mund të ndihmojë edhe një tretësirë acidi citrik, si dhe heqësit e njollave të posaçëm të projektuar për këtë lloj situate.
Edhe pse njollat e deodorantit janë të pakëndshme dhe të vazhdueshme, me pak vëmendje dhe një reagim në kohë, është e mundur t'i hiqni me sukses ato dhe t'ua zgjasni jetëgjatësinë rrobave tuaja të preferuara.