Si ta pastroni në mënyrë më efektive yndyrën dhe papastërtinë kokëfortë nga lavamani pa kimikate të ashpra
Yndyra, gëlqerja dhe aromat e pakëndshme nga lavamani mund të hiqen me përbërës të thjeshtë natyralë që i keni tashmë në shtëpi, pa kimikate të shtrenjta dhe agjentë agresivë.
Zgjidhja më e thjeshtë për një lavaman të ndotur dhe me yndyrë fshihet në një kombinim të sodës së bukës, uthullës dhe ujit të nxehtë. Është ky kombinim që mund të ndihmojë në zbërthimin e depozitave të yndyrës, largimin e aromave të pakëndshme dhe freskimin e kanaleve të kullimit pa dëmtuar sipërfaqet.
Sipas Southern Living, soda e bukës përdoret më së miri si një gërryes i butë për të hequr yndyrën dhe mbetjet e ushqimit, ndërsa uthulla ndihmon në zbërthimin e gëlqeres dhe yndyrës.
Është e rëndësishme që përbërësit të mos përdoren në mënyrë agresive në gurë natyrorë si mermeri ose graniti, sepse acidi mund të lërë dëme.
Procesi është shumë i thjeshtë. Së pari, shpëlajeni lavamanin me ujë të nxehtë, pastaj spërkatni disa lugë gjelle sodë buke në sipërfaqe dhe fërkojeni butësisht me një sfungjer të butë.
Pastaj hidhni pak uthull të bardhë në kullues dhe lëreni të qëndrojë për rreth dhjetë minuta. Në fund, shpëlajeni gjithçka me ujë të ngrohtë. Soda e bukës është veçanërisht e mirë në heqjen e papastërtive kokëforta nga lavamanët prej çeliku inox dhe në rikthimin e shkëlqimit në sipërfaqe.
Limoni mund të përdoret edhe për freski shtesë. Acidi i tij natyral ndihmon në largimin e yndyrës dhe në të njëjtën kohë lë një aromë të këndshme në kuzhinë.
Gjithashtu rekomandohet të zhytni gjysmën e një limoni në sodë buke dhe ta përdorni për të fërkuar rubinetin dhe skajet e lavamanit. Kjo metodë është veçanërisht popullore sepse nuk lë një erë të fortë kimike si agjentët klasikë të pastrimit.
Edhe pse soda e bukës dhe uthulla përdoren shpesh së bashku, disa ekspertë paralajmërojnë se përzierja e tyre direkte mund të zvogëlojë efektin e pastrimit sepse ato neutralizohen kimikisht.
Prandaj, rekomandohet që ato të përdoren veçmas. Së pari, sodë buke për pastrimin dhe heqjen e yndyrës, pastaj uthull për pastrimin përfundimtar dhe freskimin e kulluesit.