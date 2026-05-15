Shefi i CIA-s në Kubë në një vizitë të rrallë historike - detajet e para
Kreu i CIA-s ka bërë një vizitë historike në Havanë për bisedime me zyrtarë të lartë, ndërsa vendi është përfshirë nga ndërprerjet e energjisë elektrike të shkaktuara nga bllokada e naftës e SHBA-së.
John Ratcliffe mendohet të jetë drejtori i parë i agjencisë amerikane të inteligjencës që viziton ishullin që nga revolucioni komunist i vitit 1953.
Ai erdhi me një mesazh nga presidenti amerikan, Donald Trump, se SHBA do të “angazhohej seriozisht” në çështjet ekonomike dhe të sigurisë nëse qeveria atje do të bënte “ndryshime themelore”, sipas një zyrtari të CIA-s.
Nuk kishte detaje se çfarë duhet të përfshinin këto ndryshime.
Një deklaratë nga ministria e brendshme e Kubës tha se të dyja palët "theksuan interesin e tyre në zhvillimin e bashkëpunimit dypalësh midis agjencive të zbatimit të ligjit në interes të sigurisë së të dy vendeve".
Ishulli nuk përbën kërcënim për SHBA-në, tha ministria, pavarësisht pohimit të zyrtarit të CIA-s se është një "strehë e sigurt për kundërshtarët".
Ndryshe, bllokada e naftës nga administrata Trump ka shkaktuar ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike, duke shkaktuar protesta në Havana , me presidentin që ka kërcënuar vazhdimisht me veprime ushtarake . /Telegrafi/