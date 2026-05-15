Çfarë i tërheq milingonat në shtëpinë tuaj? Mos i bëni këto gabime
Milingonat në kuzhinë janë një problem i zakonshëm gjatë muajve të ngrohtë, pasi ato tërhiqen nga thërrimet, sheqeri dhe lagështia.
Ato shpesh nuk vihen re derisa të shfaqen në numër të madh. Është thelbësore të kuptohet se cilat zakone të përditshme i tërheqin ato në shtëpi dhe si t'i parandalojmë ato shpejt dhe në mënyrë efektive.
Milingonat nuk hyjnë në shtëpi rastësisht. Sipas ekspertëve të kontrollit të dëmtuesve, ato hyjnë në shtëpinë tuaj kryesisht në kërkim të ushqimit dhe ujit. Pasi të gjejnë një burim ushqimi, ato lënë gjurmë kimike që milingonat e tjera do t'i ndjekin.
Kuzhina është një nga vendet më të zakonshme ku shfaqen milingonat, pasi ofron burime të vazhdueshme sheqeri, yndyre dhe lagështie.
Thërrime dhe mbetje ushqimore
Një nga gabimet më të zakonshme është lënia e sipërfaqeve të pista të kuzhinës. Edhe thërrimet më të vogla janë një burim ushqimi për milingonat. Siç raporton Good Housekeeping, milingonat mund të zbulojnë sheqerin dhe karbohidratet nga distanca shumë të gjata.
Ushqimet e lëna në banak të pambuluara
Frutat, buka ose ëmbëlsirat që lihen pa kapak shpejt bëhen shënjestër për milingonat. Prandaj, ruajtja e duhur e ushqimit në enë të mbyllura është një nga metodat më efektive parandaluese.
Hedhja e papërshtatshme e mbeturinave
Koshi i plehrave të kuzhinës është shpesh burimi kryesor i aromave që tërheqin milingonat, kështu që zbrazja dhe pastrimi i rregullt i koshit të plehrave është çelësi për të parandaluar një infektim.
Rrjedhje uji dhe lagështie
Milingonat nuk kërkojnë vetëm ushqim, por edhe ujë. Rubinetat që rrjedhin ose sipërfaqet e lagura u lejojnë atyre të mbijetojnë. Lagështia rrit ndjeshëm praninë e insekteve të ndryshme brenda.
Pajisjet e ndyra të kuzhinës
Tosterët, mikrovalët dhe sobat shpesh përmbajnë mbeturina ushqimore. Këto janë burime të fshehura ushqimi dhe një nga arsyet kryesore për problemet e përsëritura me milingonat.