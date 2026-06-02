Maja mund të bëjë mrekulli në kopsht, një truk natyror që kopshtarët po e përdorin gjithnjë e më shumë
Kopshtarët janë gjithmonë në kërkim të metodave inovative për të përmirësuar shëndetin dhe vitalitetin e bimëve të tyre. Një teknikë e tillë e habitshme, por efektive, është përdorimi i majasë.
Ndërsa shumë njerëz drejtohen te produktet e shtrenjta për të përmirësuar rritjen e bimëve, kopshtarët me përvojë pohojnë se një nga zgjidhjet më të mira është tashmë në kuzhinë. Maja e zakonshme e bukëpjekësit është bërë një hit midis entuziastëve të kopshtarisë vitet e fundit për shkak të efekteve të saj të dobishme në bimë dhe tokë.
Maja është e pasur me mikroorganizma të dobishëm dhe vitamina të grupit B, dhe kur përdoret siç duhet mund të ndihmojë bimët të zhvillojnë rrënjë më të forta, të rriten më shpejt dhe t'i rezistojnë stresit më lehtë pas transplantimit.
Si funksionon maja në kopsht
Kur shtohet në tokë, maja stimulon aktivitetin e mikroorganizmave të dobishëm që zbërthejnë lëndën organike dhe çlirojnë lëndët ushqyese të nevojshme nga bimët. Në këtë mënyrë, bimët thithin më lehtë mineralet nga toka dhe bëhen më rezistente.
Kopshtarët vënë re rezultatet më të mira me domatet, specat, kastravecat, luleshtrydhet dhe lulet. Përveç stimulimit të rritjes, maja mund të ndihmojë edhe tokën e varfëruar që ka humbur disi pjellorinë e saj pas mbjelljes afatgjatë.
Një recetë e thjeshtë që kushdo mund ta përgatisë
Për të përgatitur pleh natyral, do t'ju duhet: një qese me maja të thatë ose 10 gram maja të freskët, një litër ujë të vakët dhe një lugë gjelle sheqer.
Përbërësit duhet të përzihen mirë dhe të lihen në një vend të ngrohtë për disa orë që të fillojë fermentimi. Përzierja më pas hollohet me pesë litra ujë dhe përdoret për të ujitur bimët. Rekomandohet të përdoret një herë në dy deri në tre javë.
Duhet të përdoret me moderim
Edhe pse ka shumë përfitime, ekspertët paralajmërojnë se maja nuk është një zëvendësim për plehun konvencional. Gjatë fermentimit, kaliumi dhe kalciumi konsumohen nga toka, prandaj është e rëndësishme të shtoni periodikisht pleh organik, hi druri ose plehra të tjerë natyrorë të pasur me minerale. Përdorimi i tepërt mund të prishë ekuilibrin e tokës dhe të ketë efekt të kundërt.