SHBA-të fillojnë shqyrtimin e pranisë së tyre ushtarake në Evropë
Shtetet e Bashkuara kanë nisur një shqyrtim të pranisë së tyre ushtarake në Evropë të hënën, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka sulmuar vazhdimisht aleatët evropianë në aleancë.
Vendimi është "i hartuar për të siguruar që NATO po lëviz shpejt dhe në mënyrë të pakthyeshme drejt marrjes së përgjegjësisë kryesore nga Evropa për mbrojtjen e saj konvencionale", shkroi Zëvendës Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Elbridge Colby në X.
"Rezultati i këtij shqyrtimi do të jetë një përshpejtim i tranzicionit të NATO-s në një aleancë më të fortë, më të drejtë dhe të qëndrueshme", shtoi Colby.
Ky veprim vjen një muaj pasi Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së Pete Hegseth u tha aleatëve të NATO-s se Uashingtoni planifikonte ta bënte këtë.
"Ky do të jetë një shqyrtim i vërtetë. Do të hartohet për të siguruar që NATO po lëviz shpejt dhe në mënyrë të pakthyeshme drejt udhëheqjes së Evropës, duke u përpjekur të marrë përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e Evropës", u tha Hegseth homologëve të tij të NATO-s ndërsa u takuan në Bruksel në qershor.
"Është një shqyrtim që disa vende do të dështojnë dhe të tjerat do ta kalojnë me sukses të plotë", shtoi ai. Gjatë fjalimit të tij në selinë e NATO-s në Bruksel, Hegseth i bëri jehonë kritikave të përsëritura të Trump dhe i kritikoi ashpër aleatët evropianë për reagimin e tyre, ose mungesën e tij, ndaj luftës së përbashkët SHBA-Izrael në Iran, duke përfshirë refuzimin për t'u lejuar forcave amerikane qasje në bazat në Evropë për të nisur sulme.
Hegseth gjithashtu kërcënoi të zvogëlojë kontributin financiar të Uashingtonit në NATO nëse aleatët nuk arrijnë objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes.
Ky veprim vjen si një goditje - megjithëse jo e papritur - për aleatët evropianë, ndërsa ata mësojnë të merren me një aleat gjithnjë e më të paparashikueshëm.
Muajin e kaluar, kancelari gjerman Friedrich Merz tha se aleatët kishin qenë në dijeni të planeve të Uashingtonit për të tërhequr trupat nga Evropa në një moment të caktuar dhe theksoi nevojën që blloku të jetë në gjendje të kujdeset për sigurinë e vet.
"Ne e dimë se duhet të bëjmë më shumë dhe po e bëjmë këtë", tha Merz.
Në muajt e fundit, aleatët evropianë dhe Kanadaja i janë përgjigjur pasigurisë në rritje mbi angazhimet e sigurisë së Uashingtonit duke përshpejtuar përpjekjet për të forcuar aftësitë e veta mbrojtëse.
Duke folur përpara samitit vjetor të NATO-s në Ankara në fillim të këtij muaji, shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte thanë se NATO duhet të bëhet më evropiane për të zvogëluar varësinë e saj të gjatë nga ombrella e sigurisë amerikane.
"Nuk mund të vazhdojmë, siç bëmë, të mbështetemi tepër te Shtetet e Bashkuara. Na duhet një Evropë shumë më e fortë brenda një NATO-je më të fortë", tha Rutte, duke përshëndetur një transformim "të pakrahasueshëm" të nxitur nga bashkëpunimi më i ngushtë BE-NATO. /Telegrafi/