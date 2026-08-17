Zjarret shpërthejnë nga njëri shtet në tjetrin, Evropa përballet me një verë të vështirë
Evropa po përballet me një valë zjarresh të shkaktuara nga temperaturat e larta dhe kushtet e thata si era për shkak të një vere historikisht të nxehtë që tashmë ka kontribuar në vdekjen e mijëra njerëzve.
Shkencëtarët ia hedhin fajin ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu, për valët e të nxehtit gjithnjë e më të nxehta dhe më të shpeshta.
Ja zhvillimet më të fundit.
Shiu i jep forcë Belgjikës
Të hënën në Belgjikë filluan të bien reshje shiu për të ndihmuar në luftën kundër zjarrit më të madh të ditëve të sotme në vend, i cili ka shkatërruar rreth 3,000 hektarë të parkut High Fens në kufirin me Gjermaninë.
Rreth 500 zjarrfikës dhe ushtarë po luftojnë me flakët që kanë dërguar një re të madhe tymi të zi në të gjithë rajonin, duke përfshirë edhe Gjermaninë dhe Francën fqinje.
Ministria e mbrojtjes e Gjermanisë tha se dy helikopterë ushtarakë me bomba uji do të dërgohen në Belgjikë.
Qyteti gjerman i Monschau, afër kufirit, urdhëroi evakuimin e gati 30 personave që jetonin në dy rrugë pranë kufirit.
Ashtu si pjesa më e madhe e Evropës, Belgjika ka përjetuar një periudhë të re vape dhe thatësire intensive ditët e fundit.
Temperaturat arritën deri në 37 gradë Celsius në disa pjesë të vendit të premten, duke krijuar kushte të favorshme për shpërthime të zjarreve.
Vdekjet në Greqi
Dy persona vdiqën dhe qindra të tjerë u evakuuan nga plazhet e njohura kur shpërthyen dy zjarre në ishullin grek të Salamis pranë Athinës, njoftoi departamenti i zjarrfikësve.
"Mbi 570 persona u evakuuan me anije patrullimi të rojes bregdetare dhe mjete të tjera lundruese", tha një zëdhënës i rojes bregdetare.
Pasi i shpëtoi kryesisht temperaturave të valës së të nxehtit që përfshiu pjesën më të madhe të Evropës, Greqia është goditur nga disa zjarre të mëdha që nga fundi i korrikut, të nxitura nga erërat e forta.
36 zjarre kanë shpërthyer gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, sipas departamentit të zjarrfikësve.
Zjarret në Portugali
Qindra zjarrfikës në Portugali po luftonin me një sërë flakësh atje.
Pranë kufirit me Spanjën në fshatin Dine, pesë zjarrfikës pësuan lëndime të lehta kur automjeti i tyre u përfshi nga flakët, raportuan mediat lokale.
Zjarrfikësit po luftonin me disa zjarre të tjera pranë kufirit spanjoll, duke përfshirë ato në Boticas dhe Chavez.
Vdekja në Spanjë
Një ushtar spanjoll vdiq të dielën ndërsa ndihmonte në përpjekjet për të shuar një zjarr të madh në Aragon, tha udhëheqësi i rajonit verilindor, ndërsa autoritetet vendosën arsenalin më të madh të zjarrfikësve në historinë e rajonit.
Përforcimet franceze pritej të ndihmonin në kontrollin e zjarrit, i cili shpërtheu të hënën dhe ka kërcënuar një manastir 1,000-vjeçar.
Arrestimet në Kroaci
Policia kroate tha se kishte arrestuar katër persona të dyshuar për fillimin e disa prej zjarreve që kanë përfshirë pjesë të bregdetit Adriatik ditët e fundit.
Të katër personat dyshohet se kanë vënë zjarre që dogjën pyjet me pisha, ndërsa Kroacia përballet me një valë zjarresh të nxitura nga thatësira dhe nxehtësia.
Zjarri në Francë u stabilizua
Një zjarr që dogji 1,700 hektarë në departamentin Landes të Francës jugperëndimore është stabilizuar pas tre ditësh operacionesh tokësore dhe ajrore.
Zyrtari lokal Gilles Clavreul tha se situata po evoluonte “në mënyrë të favorshme” pasi temperaturat kishin rënë, 28 gradë Celsius që pritej të ishin në pasdite krahasuar me 40 gradë Celsius kur shpërtheu zjarri të enjten, dhe lagështia ishte rritur.
Prefekti lokal tha se një grup i parë prej 650 personave që ishin evakuuar për shkak të zjarrit do të lejoheshin të ktheheshin në shtëpitë e tyre.