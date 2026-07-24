Shumica e njerëzve e hedhin atë pas një pikniku, kopshtarët e përdorin atë për të përmirësuar rritjen e domates
Hiri i drurit përmban kalium, kalcium dhe minerale të tjera që mund të jenë të dobishme për disa bimë kopshti. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se nuk është i përshtatshëm për çdo tokë dhe çdo bimë.
Pas piknikëve dhe barbekjuve të verës, shumica e njerëzve thjesht e hedhin hirin. Megjithatë, kopshtarët me përvojë theksojnë se hiri i drurit mund të jetë një shtesë e dobishme për kopshtin. Nëse merret nga druri natyral ose qymyr druri me cilësi të lartë pa aditivë kimikë, ai përmban më shumë minerale që bimët kanë nevojë për rritje.
Sipas Tom's Guide, hiri i drurit përmban kalium, kalcium, fosfor dhe magnez. Për shkak të këtyre lëndëve ushqyese, kopshtarët e kanë përdorur prej kohësh si një përmirësues natyral të tokës, veçanërisht në kopshte ku duan të përmirësojnë pjellorinë e tokës ose të ulin aciditetin e saj.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se duhet të tregohet kujdes kur përdoret hiri i drurit. Hiri i drurit rrit vlerën e pH-it të tokës, kështu që nuk është i përshtatshëm për çdo bimë. Rekomandohet të kontrolloni karakteristikat e tokës para përdorimit, pasi përdorimi i tepërt mund të prishë ekuilibrin e lëndëve ushqyese dhe të ndryshojë kushtet për rritje.
Domatet janë ndër bimët që kanë nevojë për shumë kalium për të zhvilluar fruta cilësore, dhe hiri i drurit përmban një sasi relativisht të madhe të tij.
Sipas Universitetit të New Hampshire, hiri i drurit mund të përmbajë rreth pesë përqind kalium dhe rreth 25 përqind kalcium, prandaj disa kopshtarë e përdorin atë si një përmirësues natyral të tokës. Gjithashtu ndihmon në përmirësimin e kullimit, i cili është i rëndësishëm kur kultivohen domate, sepse bima nuk e pëlqen tokën e lagësht.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë që hiri mund të zëvendësojë të gjitha plehrat, por mund të jetë një shtesë në tokën e përgatitur mirë.