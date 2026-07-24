Metoda e thjeshtë e një kopshtari për t’i ujitur bimët gjatë kohës që jeni me pushime
Me ardhjen më në fund të verës dhe nisjen e pushimeve shumë familje po planifikojnë të shkojnë me pushime jashtë vendit.
Megjithatë, për shkak të motit të nxehtë dhe vapës, shumë kopshtarë shqetësohen se si do të reagojnë bimët e tyre nëse nuk ujiten në kohën e duhur.
Edhe pse shumica e bimëve të mbjella jashtë mund të mbijetojnë vetëm me ujin e shiut, mungesa e reshjeve ka bërë që shumë njerëz t’i ujitin bimët çdo disa ditë për t’i mbajtur të shëndetshme dhe të lulëzuara.
Por, nëse planifikoni të largoheni për disa ditë, kjo mund të bëhet më e vështirë. Ka disa zgjidhje, si t’i kërkoni një miku ose fqinji të vijë për t’i ujitur bimët ose të blini vazo me sistem vetëujitës. Megjithatë, një kopshtar ka ndarë një metodë të lirë dhe praktike për t’i mbajtur bimët të ujitura gjatë kohës që jeni me pushime.
Përmes rrjeteve sociale, kopshtari dhe autori i librave bestseller, Simon Akeroyd, tregoi se si një qese e vjetër plehu organik (komposti) mund të shndërrohet në një mjet ideal për ujitjen e bimëve gjatë mungesës suaj.
"Kopshtarët profesionistë përdorin qese që lëshojnë ngadalë ujë për t’i mbajtur bimët gjallë gjatë motit të thatë," shpjegoi ai. "Edhe ne mund të bëjmë diçka të ngjashme duke ripërdorur një qese komposti."
Si të përdorni një qese komposti për të ujitur bimët
Pasi të siguroheni që qesja është në gjendje të mirë dhe nuk është e dëmtuar, mbusheni me ujë. Nuk është e nevojshme ta mbushni plot; Simon e mbushi rreth një të katërtën e saj.
Pasi u sigurua se kishte sasinë e duhur të ujit, ai e lidhi grykën e qeses me një copë spango, në mënyrë që uji të mos derdhej nëse qesja rrëzohej.
@simonakeroydgardener Keeping your plants watered while you’re on holiday. Professional gardeners use a bag with tiny holes in the bottom to allow water to seep out slowly and keep the soil around newly planted plants moist and watered over a prolonged period. You can emulate the professionals by making your own, slow-drip, gravity-fed water bags for keeping your plants watered when you go away on holiday. Enjoy your holidays and happy gardening
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Më pas, duke përdorur një objekt të mprehtë, Simon shpoi me kujdes një vrimë të vogël në pjesën e poshtme të qeses, ndërsa e mbante atë nga pjesa e sipërme. Nëse qesja juaj ka tashmë një rrjedhje të vogël, nuk ka nevojë ta shponi.
Përpara se ta vendosë qesen pranë bimës, ai fillimisht i zhvendos vazot që dëshiron të ujiten në një vend me hije. Megjithatë, nëse kjo nuk është e mundur, mos u shqetësoni, pasi kjo metodë funksionon edhe nëse vazot mbeten në diell.
Duke u siguruar që qesja të pikojë ngadalë dhe të mos e derdhë ujin menjëherë, Simon e vendos atë brenda vazos që dëshiron ta mbajë të ujitur. Nëse keni disa vazo ose mbjellëse, mjafton ta përsërisni të njëjtën metodë për secilën prej tyre.
Pasi ta keni bërë këtë, jeni gati të niseni për pushime! Ndërsa qesja lëshon ujin pikë pas pike, ajo do ta mbajë bimën të ujitur deri në disa javë.
"Kur të ktheheni, dheu në vazon tuaj do të jetë ende i lagësht në mënyrë të përkryer," shpjegoi Simon, ndërsa tregonte dheun e vazos që kishte ujitur.