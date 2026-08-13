Mot me diell dhe vranësira konvektive – me mundësi për reshje shiu e stuhi të izoluara
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell, por gjatë ditës pritet zhvillim i vranësirave konvektive, duke krijuar kushte për reshje lokale shiu, të shoqëruara me bubullima dhe mundësi për stuhi të izoluara.
IHK njofton se temperaturat minimale do të jenë 12–17°C, ndërsa maksimalet 30–34°C.
Era do të fryjë kryesisht nga veriu dhe verilindja, me shpejtësi 1–7 m/s, ndërsa gjatë zhvillimit të stuhive mund të ketë rritje të përkohshme të shpejtësisë së erës dhe ndryshim të drejtimit. /Telegrafi/
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