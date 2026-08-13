Deputetët e PDK-së para hyrjes së Qeverisë, paralajmërojnë konferencë
Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës sot në orët e hershme të mëngjesit janë para objektit të Qeverisë së Kosovës, ndërkaq kanë paralajmëruar mbajtjen e një konference.
Deputetët janë para dyerve të Qeverisë, ndërkaq sipas një njoftimi për media të kësaj partie do të mbajë konferencë.
“Partia Demokratike e Kosovës fton përfaqësuesit e mediave që nesër, e enjte, 13 gusht 2026, në ora 07:30, të marrin pjesë në konferencën për media që do të mbahet në Sheshin ‘Skënderbeu’ në Prishtinë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate