Si të shpëtoni nga aromat e pakëndshme pas gatimit? Këto tre truke të thjeshta mund t'ju ndihmojnë
Aroma e ushqimit mund të qëndrojë në shtëpi për orë të tëra ose edhe një ditë pasi të keni përgatitur një vakt, veçanërisht nëse keni gatuar peshk, hudhër ose gatime të tjera me erë të fortë.
Edhe pse shumë veta fillimisht hapin dritaret, kjo shpesh nuk është e mjaftueshme për të hequr plotësisht aromat e pakëndshme.
Ka disa truke të thjeshta që mund të ndihmojnë në neutralizimin e aromave në mënyrë natyrale, pa përdorimin e freskuesve kimikë të ajrit.
Një nga mënyrat më efektive është përdorimi i uthullës së bardhë në kombinim me frutat agrume. Hidhni ujë në një tenxhere të vogël, shtoni rreth një decilitër uthull të bardhë dhe disa feta limoni ose portokalli, pastaj lëreni të ziejë për rreth 15 minuta. Avullimi do të ndihmojë në neutralizimin e aromave të pakëndshme, ndërsa frutat agrume do të lënë një aromë të freskët dhe të këndshme në dhomë.
Nëse nuk ju pëlqen aroma e uthullës, mund të shtoni disa karafil ose një shkop kanelle në ujë, të cilat do ta mbushin hapësirën me një aromë të ngrohtë dhe të këndshme.
Një zgjidhje tjetër praktike është soda e bukës dhe kafeja. Soda e bukës njihet për thithjen e aromave të pakëndshme, kështu që e tëra çfarë duhet të bëni është të derdhni një sasi të vogël në disa enë dhe t'i shpërndani ato nëpër kuzhinë.
Kafeja e sapobluar mund të ketë një efekt të ngjashëm. Lënia e kafesë në banak ose ngrohja e shkurtër e kokrrave të kafesë në një tigan të thatë do të ndihmojë në largimin e aromave të pakëndshme më shpejt.
Një truk i thjeshtë për të freskuar shpejt një hapësirë është të përdorni një peshqir kuzhine të lagur. Lagni peshqirin, shtrydheni mirë dhe shtoni disa pika uthull të bardhë ose vaj esencial nëse dëshironi. Pastaj, tundeni atë nëpër kuzhinë dhe dhomat përreth për disa minuta. Lagështia do të ndihmojë në bllokimin e grimcave të aromave në pëlhurë, duke e bërë ajrin në dhomë dukshëm më të freskët.