Këto kushte në shtëpi i tërheqin buburrecat, shumica e njerëzve i injorojnë ato
Buburrecat janë ndër dëmtuesit më të zakonshëm shtëpiakë që mund të shfaqen edhe në shtëpi të pastra. Ato tërhiqen nga ushqimi, lagështia dhe ngrohtësia, dhe prania e tyre shpesh tregon kushte që i lejojnë ato të shumohen me shpejtësi dhe të fshihen në shtëpi.
Sipas ekspertëve, buburrecat shfaqen më shpesh aty ku kanë qasje të vazhdueshme në ushqim, lagështi dhe ngrohtësi - kjo në përgjithësi do të thotë kuzhina, banjo dhe bodrume.
Ekspertët paralajmërojnë gjithashtu se buburrecat jo vetëm që janë bezdisëse, por mund të përbëjnë edhe një rrezik higjienik, pasi lëvizin nëpër kanale, mbeturina dhe mbetje ushqimore, dhe më pas zvarriten nëpër sipërfaqet e kuzhinës.
Arsyet më të zakonshme për paraqitjen e tyre janë:
- mbetjet e ushqimit në banakë ose dysheme;
- qese ushqimore të hapura;
- rrjedhje uji ose lagështirë nën lavaman;
- apartamente të ngrohta dhe të ajrosura dobët.
Edhe sasi të vogla ushqimi dhe lagështie janë të mjaftueshme që buburrecat të vendosen dhe të fillojnë të shumohen.
Specia më e zakonshme në Evropë është buburreci gjerman, të cilin ekspertët e përshkruajnë si një specie të vogël por jashtëzakonisht të adaptueshme që riprodhohet shpejt në ambiente të mbyllura.
Përveç kësaj, mund të shfaqet edhe buburreci oriental, i cili gjendet më shpesh në bodrumet me lagështi dhe sistemet e kanalizimeve.
Ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) paralajmërojnë se ato mund të transmetojnë baktere dhe alergjenë që ndikojnë në traktin respirator. Jashtëqitjet dhe pjesët e trupit të tyre shkaktojnë reaksione alergjike, veçanërisht tek fëmijët dhe njerëzit me astmë.
Ndër rreziqet më të zakonshme janë:
- reaksione alergjike;
- përkeqësim i astmës;
- transferimi i baktereve në ushqim dhe sipërfaqe.
Ekspertët theksojnë se parandalimi është hapi më i rëndësishëm. Pasi buburrecat të jenë shumuar, ato janë shumë më të vështira për t'u hequr.
Masat kryesore parandaluese përfshijnë:
- pastrim i rregullt i sipërfaqeve të kuzhinës;
- ruajtja e ushqimit në enë të mbyllura;
- asgjësimi urgjent i mbeturinave;
- eliminimin e rrjedhjeve të ujit;
- mbyllja e çarjeve në mure dhe përreth tubave.
Qasja në ujë është shpesh një faktor përcaktues pse buburrecat qëndrojnë në banjo dhe kuzhina.