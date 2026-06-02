Si ta rregulloni klimën për të përdorur më pak energji elektrike, truke të thjeshta për të kursyer para
Gjatë temperaturave të larta të verës, kondicionerët bëhen të domosdoshëm, por shumë njerëz janë të shqetësuar për koston e energjisë elektrike kur ata janë vazhdimisht në punë.
Megjithatë, me disa zakone të thjeshta, është e mundur të reduktohet ndjeshëm konsumi i energjisë elektrike duke ruajtur një temperaturë të rehatshme në dhomë. Një mënyrë për ta përdorur kondicionerin në mënyrë më efikase është të shmangni ndezjen dhe fikjen e vazhdueshme të pajisjes ose mbajtjen e saj në temperatura të ulëta gjatë gjithë ditës.
Performancë më e mirë dhe konsum më i ulët i energjisë mund të arrihen me funksionim më të shkurtër të kondicionerit në një modalitet më të fortë, krahasuar me përdorimin e tij të vazhdueshëm ose funksionimin me fuqi më të ulët. Rregullimi i saktë i temperaturës luan gjithashtu një rol të rëndësishëm në kursimin e energjisë.
Një temperaturë prej rreth 26 gradësh konsiderohet optimale, pasi arrin një ekuilibër midis ftohjes së rehatshme dhe konsumit më të ulët të energjisë elektrike. Mirëmbajtja e rregullt e kondicionerit gjithashtu kontribuon në konsum më të ulët.
Pastrimi i filtrit dhe servisimi i pajisjes i mundësojnë asaj të funksionojë në mënyrë më efikase, ndërsa pjesët e ndyra mund të çojnë në konsum më të lartë të energjisë dhe ftohje më të dobët. Kursime shtesë mund të arrihen edhe me izolim të mirë të dhomave, sepse në këtë mënyrë parandalohet hyrja e ajrit të ngrohtë nga jashtë dhe humbja e të ftohtit nga dhoma. Kjo do të thotë që kondicioneri nuk duhet të punojë me kapacitet të plotë për të ruajtur temperaturën e dëshiruar.
Duke përdorur dhe mirëmbajtur siç duhet kondicionerin, është e mundur të arrihet një temperaturë e rehatshme në një dhomë me konsum dukshëm më të ulët të energjisë elektrike, gjë që në planin afatgjatë e bën edhe buxhetin familjar më të lehtë.