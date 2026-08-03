Një metodë e thjeshtë për të hequr aromat e pakëndshme nga kuzhina në 10 minuta
Nëse kuzhina juaj mban erë pak të ndenjur, ekziston një truk i shpejtë dhe i lehtë për të cilin betohen përdoruesit e mediave sociale, i cili do ta bëjë të gjithë shtëpinë tuaj të mbajë erë më të freskët shumë shpejt, dhe përfshin përdorimin e limonëve.
Nuk është e pazakontë të vini re një erë të pakëndshme në kuzhinën tuaj pas gatimit, veçanërisht në ditët e ngrohta ose kur enët janë grumbulluar.
Nëse doni ta freskoni shpejt kuzhinën tuaj, ekziston një truk i thjeshtë që mund ta provoni në internet. Përdoruesit në TikTok, Instagram dhe Reddit thonë se një kombinim i thjeshtë i limonit dhe ujit mund të ndihmojë.
Sipas “Cookery Recipes”, kur kuzhina juaj mban erë ushqimi ose yndyre, duhet të zieni ujë me feta limoni në zjarr të ulët për 10 minuta.
Ata thonë se freskon ajrin natyrshëm dhe vepron shpejt. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe disa bimë të tjera ose vajra esencialë për të krijuar një aromë të re dhe më tërheqëse në shtëpinë tuaj.
Bimët dhe vajrat esencialë që funksionojnë mirë përfshijnë rozmarinën, menten, gjethet e eukaliptit dhe trumzën. Për një aromë të freskët dhe të pastër, mund të shtoni edhe disa pika vaj peme çaji, grejpfruti ose bergamote.
Për një përdorim tjetër praktik, ekspertët e shtëpisë në howstuffworks.com thonë se limonët mund të përdoren edhe për të pastruar dritaret.
Ata sugjerojnë që nëse dritaret tuaja nuk duken të pastra, veçanërisht në kuzhinë ku grumbullohet yndyra, mund të përgatitni një zgjidhje të thjeshtë duke përdorur lëng limoni, uthull dhe ujë.