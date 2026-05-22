Si lëkura e portokallit mund ta përshpejtojë rritjen dhe lulëzimin e luleve
Lëkura e portokallit mund të jetë një nga aleatët e papritur për kujdesin e bimëve, dhe kërkimet dhe përvoja praktike sugjerojnë se shtimi i lëkurës së grirë imët në tokë ose direkt në ujin e ujitjes mund të përshpejtojë rritjen dhe lulëzimin e bimëve për disa javë.
Arsyeja kryesore qëndron në përbërjen e pasur të lëvores së portokallit. Ajo përmban vitamina natyrale, minerale dhe vajra esencialë që veprojnë si stimulues të butë të rritjes. Acidi në lëvore mund të rregullojë paksa pH-in e tokës, duke e bërë më të lehtë për bimën të thithë lëndët ushqyese, ndërsa vajrat esencialë ndihmojnë në mbrojtjen kundër dëmtuesve dhe kërpudhave të caktuara.
Lëkurat e agrumeve janë të pasura me azot, kalium, kalcium dhe magnez, lëndë ushqyese që mbështesin rritjen e bimëve, formimin e luleve dhe qëndrueshmërinë.
Përveç mineraleve, ato përmbajnë edhe vajra esencialë (veçanërisht limonene) që kanë një funksion mbrojtës natyror. Për këtë arsye, lëkurat e portokallit mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e pranisë së milingonave dhe afideve në afërsi të menjëhershme të bimëve.
Për ta përdorur atë për kujdesin e bimëve, kopshtarët rekomandojnë një proces të thjeshtë: thajeni lëvoren (si tharja e rrobave), copëtojeni dhe përziejeni me tokën rreth rrënjëve të bimës ose shtoni në ujë për një rritje të lëndëve ushqyese. Përdorimi i rregullt i kësaj metode mund të çojë në gjethe më të shëndetshme, rritje më të fuqishme dhe lulëzim më intensiv, pa pasur nevojë për plehra artificiale.
Lëkurat e portokallit përmbajnë acid citrik, i cili mund ta ulë paksa pH-in e tokës. Shumica e bimëve preferojnë tokë paksa acidike ose neutrale, por disa specie nuk mund ta tolerojnë aciditetin shtesë, duke përfshirë livandon dhe sukulentët si aloe ose kaktusët.
Lëkura e portokallit nuk mund ta zëvendësojë plotësisht kujdesin dhe ujitjen e duhur, por është një mënyrë e thjeshtë, ekologjike dhe e lirë për t'i dhënë kopshtit një shtytje shtesë gjatë periudhës së rritjes dhe lulëzimit.