Për lëndim të rëndë trupor, Kobra dhe dy të tjerët dënohen vetëm me nga 5 mijë euro gjobë nga Gjykata e Prizrenit
Dibran Hoxha, i njohur si “Kobra”, Arlind Dakaj dhe Mirsat Hajredini janë dënuar me vetëm nga 5 mijë euro gjobë për kryerjen e veprës penale “lëndim i rëndë trupor”.
Gjykata Themelore në Prizren, në seancën e 7 prillit, ka marrë aktgjykim ndaj tyre duke shqiptuar dënim me 6 muaj burgim, i cili është zëvendësuar me gjobë me kërkesë të avokatëve mbrojtës.
Dënimi ndaj tyre rezulton të jetë nën minimumin e paraparë me ligj.
Bazuar në përgjigjen e gjykatës, rezulton se dënimi është bazuar në nenin 186 të Kodit Penal të Kosovës, paragrafi 3, nënparagrafi 3.1, i cili parasheh dënim me burgim nga 1 deri në tetë vjet.
“APROVOHET kërkesa e mbrojtësve të të akuzuarve Dibran Hoxhaj av. Avni Berisha, Arlind Dakaj av. Driton Shehu dhe Mirsad Hajredini av. Klodian Krasniqi, në kuptim të nenit 44 të KPRK-së, që dënimi me burgim t’i zëvendësohet me dënim me GJOBË, ashtu që Gjykata, dënimin me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh për secilin të akuzuar veç e veç, e ka zëvendësuar me DËNIM ME GJOBË në shumën prej 5,000 (pesëmijë) eurosh, për secilin të akuzuar veç e veç, të cilën gjobë do ta paguajnë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit”, thuhet në përgjigjen e gjykatës për “Betimin për Drejtësi”.
Mirëpo, duke qenë se të njëjtit kanë qëndruar në paraburgim nga 19 qershori 2018 deri më 23 korrik 2018, atëherë do të paguajnë nga 4,260 euro.
Në aktakuzën e ngritur ndaj tyre nga Prokuroria Themelore në Prizren thuhet se më 15 qershor 2018, Hoxha, Dakaj e Hajredini i kishin shkaktuar lëndime të rënda trupore të dëmtuarit Hulusi Badallaj.
Badallaj thuhet se, pas mosmarrëveshjes me të dyshuarit, kishte shkuar për ta paraqitur rastin në stacion policor dhe, duke u kthyer, të njëjtit i kishin ndërprerë rrugën.
Të njëjtit i kishin shkaktuar tronditje në tru dhe shtatë plagë në trup nga përdorimi i mjeteve të forta.
“I njëjti sulmohet në pjesë të ndryshme të trupit nga ana e të akuzuarve dhe me grushta dhe shufra metalike ndërsa i akuzuari merr briskun në veturën e të dëmtuarit dhe ia jep të akuzuarit, i cili brisk e godet në krahun e majtë dhe në këmbë të dëmtuarin me c’rast shkaktojnë lëndime të rënda trupore ndrydhje të indeve të buta të kokës, me plagë shqyese në kokë të shoqëruar me tronditje trunore dhe me 7 plagë në trup, të shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të fort si dhe plagë prerëse në regjionin e supit të majtë i shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të prehtë të përshkruar si në ekspertizën mjekësor”, thuhet në aktakuzë.
Ndryshe, për Kobrën “Betimi për Drejtësi” ka raportuar në vazhdimësi se shteti është duke dështuar duke shqiptuar dënime të “buta” ndaj tij.
Ndërsa, i njëjti është dënuar edhe me 24 vjet burgim lidhur me vrasjen e 31 vjecarit tek lokali “Kobra City”. /BetimipërDrejtësi/