Merz kritikoi Trumpin, SHBA-ja tërheq 5000 trupa nga Gjermania
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të tërheqin rreth 5000 trupa ushtarake nga Gjermania gjatë vitit të ardhshëm, në kuadër të një rishikimi më të gjerë të pranisë së tyre ushtarake në Evropë.
Vendimi është konfirmuar nga Pentagoni dhe pritet të zbatohet brenda një periudhe prej 6 deri në 12 muajsh.
Sipas zyrtarëve amerikanë, ky hap reflekton një rivlerësim strategjik të vendosjes së forcave amerikane në kontinentin evropian, duke marrë parasysh zhvillimet e fundit gjeopolitike dhe nevojat aktuale të sigurisë.
Megjithatë, pavarësisht kësaj tërheqjeje, më shumë se 30 mijë trupa amerikane do të vazhdojnë të jenë të stacionuara në Gjermani, duke e mbajtur këtë vend si një nga bazat më të rëndësishme të pranisë ushtarake amerikane jashtë territorit të SHBA-së.
Ky vendim vjen në një moment të ndjeshëm në marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Berlinit. Presidenti amerikan, Donald Trump, ka kritikuar ashpër kancelarin gjerman, Friedrich Merz, pas deklaratave të këtij të fundit lidhur me qasjen e SHBA-së ndaj konfliktit me Iranin.
Merz kishte shprehur shqetësimin se strategjia amerikane në këtë konflikt po e vendos SHBA-në në një pozitë të dobët në arenën ndërkombëtare, një koment që shkaktoi reagim të menjëhershëm nga Uashingtoni, shkruan cnn.
Trump kishte paralajmëruar më herët mundësinë e reduktimit të trupave amerikane në Gjermani, duke e lidhur këtë me atë që ai e konsideron si mungesë mbështetjeje nga disa aleatë evropianë për politikat amerikane të sigurisë.
Tërheqja e trupave shihet nga analistët si një sinjal politik, por edhe si pjesë e një strategjie më të gjerë për ripozicionimin e forcave amerikane në rajone të tjera me rëndësi strategjike.
Gjermania ka qenë për dekada një shtyllë kyçe e pranisë ushtarake amerikane në Evropë, duke shërbyer si qendër logjistike dhe operacionale për misionet e NATO-s dhe operacionet amerikane në rajone të ndryshme të botës.
Çdo ndryshim në nivelin e trupave në këtë vend ka implikime jo vetëm për marrëdhëniet dypalëshe, por edhe për arkitekturën e sigurisë në të gjithë Evropën.
Vendimi gjithashtu vjen në një kohë kur tensionet ndërkombëtare janë rritur, veçanërisht për shkak të konfliktit me Iranin dhe pasojave të tij në stabilitetin global.
Në këtë kontekst, rishikimi i pranisë ushtarake amerikane shihet si një përpjekje për të përshtatur strategjinë mbrojtëse me realitetet e reja gjeopolitike. /Telegrafi/