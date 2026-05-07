Luis Enrique përdori një taktikë të kujdesshme, të cilën tifozët besojnë se e “neutralizoi” me qëllim sulmuesin e Bayern Munichut, Michael Olise, gjatë ndeshjes së dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve të mërkurën.

Kampionët në fuqi të Europës siguruan kualifikimin në finalen e dytë të Ligës së Kampionëve brenda dy sezoneve, pasi e eliminuan Bayernin e Vincent Kompanyt me rezultat të përgjithshëm 6-5 në “Allianz Arena”.

Pas fitores spektakolare 5-4 të PSG-së javën e kaluar në Paris, tifozët prisnin një tjetër duel të zjarrtë nga të dyja skuadrat, megjithatë ndeshja e kthimit ishte shumë më e kontrolluar dhe më e matur krahasuar me të parën.

Skuadra franceze kaloi në epërsi që në minutën e tretë, kur Khvicha Kvaratskhelia e gjeti Ousmane Dembelen brenda zonës, ndërsa francezi nuk gaboi, duke e goditur fuqishëm topin në rrjetë, poshtë traversës së portierit Manuel Neuer.

Finale unike në Budapest: për herë të parë, trofeu vendoset mes dy trajnerëve spanjollë

Bayern u përpoq, por pa sukses, ta thyejë mbrojtjen e qëndrueshme të PSG-së, teksa Olise, që ishte në formë të mire, e pati të vështirë të hynte në lojë, pavarësisht se Nuno Mendes luajti për pjesën më të madhe të ndeshjes me një karton të verdhë.

Olise, i cili këtë sezon ka regjistruar 21 gola dhe 30 asistime në 49 paraqitje, nuk e pati mbrëmjen më të mirë, teksa disa tifozë vunë re një taktikë “të fshehtë” të PSG-së për ta ndalur.

Gjatë gjithë ndeshjes, portieri i PSG-së, Matvei Safonov, dukej se e gjuante me qëllim topin jashtë fushës nga goditjet nga porta, duke bërë që ekipi mysafir të grumbullohej në krahun e djathtë dhe, si pasojë, ta tejkalonte me numra Olisen në situatat që pasonin nga autet.

Kjo qasje dukshëm e bëri më të lehtë presionin ndaj Olises, duke i lënë atij më pak hapësirë për veprim ,një lëvizje që, sipas gjithçkaje, funksionoi për mrekulli./Telegrafi/

Liga e KampionëveBayern MunichEkipetFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app