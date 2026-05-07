Luis Enrique është gjeni: A e dini pse e urdhëroi portierin e tij ta gjuante topin jashtë në anën e majtë?
Luis Enrique përdori një taktikë të kujdesshme, të cilën tifozët besojnë se e “neutralizoi” me qëllim sulmuesin e Bayern Munichut, Michael Olise, gjatë ndeshjes së dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve të mërkurën.
Kampionët në fuqi të Europës siguruan kualifikimin në finalen e dytë të Ligës së Kampionëve brenda dy sezoneve, pasi e eliminuan Bayernin e Vincent Kompanyt me rezultat të përgjithshëm 6-5 në “Allianz Arena”.
Pas fitores spektakolare 5-4 të PSG-së javën e kaluar në Paris, tifozët prisnin një tjetër duel të zjarrtë nga të dyja skuadrat, megjithatë ndeshja e kthimit ishte shumë më e kontrolluar dhe më e matur krahasuar me të parën.
Skuadra franceze kaloi në epërsi që në minutën e tretë, kur Khvicha Kvaratskhelia e gjeti Ousmane Dembelen brenda zonës, ndërsa francezi nuk gaboi, duke e goditur fuqishëm topin në rrjetë, poshtë traversës së portierit Manuel Neuer.
Bayern u përpoq, por pa sukses, ta thyejë mbrojtjen e qëndrueshme të PSG-së, teksa Olise, që ishte në formë të mire, e pati të vështirë të hynte në lojë, pavarësisht se Nuno Mendes luajti për pjesën më të madhe të ndeshjes me një karton të verdhë.
Olise, i cili këtë sezon ka regjistruar 21 gola dhe 30 asistime në 49 paraqitje, nuk e pati mbrëmjen më të mirë, teksa disa tifozë vunë re një taktikë “të fshehtë” të PSG-së për ta ndalur.
Safonov diinstruksikan untuk sengaja goal kick ke arah area Olise, diminta kenceng bgt sampai lemparan ke dalam
Alasannya? Biar bisa overload sisinya Olise, jadi lebih gampang ngepress Olise.
Jujur ini brilian!!!
Taktik begini saya pikir kok terinspirasi dari american… pic.twitter.com/7FRjNhNT7k
— Si Paling Sepakbola Spanyol (@LaLigaLocaID) May 7, 2026
Gjatë gjithë ndeshjes, portieri i PSG-së, Matvei Safonov, dukej se e gjuante me qëllim topin jashtë fushës nga goditjet nga porta, duke bërë që ekipi mysafir të grumbullohej në krahun e djathtë dhe, si pasojë, ta tejkalonte me numra Olisen në situatat që pasonin nga autet.
Kjo qasje dukshëm e bëri më të lehtë presionin ndaj Olises, duke i lënë atij më pak hapësirë për veprim ,një lëvizje që, sipas gjithçkaje, funksionoi për mrekulli.