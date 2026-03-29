Përfshirja e Houthit në luftë mund të sjellë një kërcënim të ri për transportin detar
Hyrja e Houthit në konfliktin e Lindjes së Mesme mund t'i vërë eksportet dhe transportin detar të naftës në rajon në një rrezik edhe më të madh.
Ngushtësia e Hormuzit është mbyllur në mënyrë efektive për një muaj. Houthit mund të kërcënojnë një tjetër pikë kyçe kritike - Ngushticën Bab al-Mandab që lidh Detin e Kuq dhe Oqeanin Indian.
Bab al-Mandab përkthehet si Porta e Lotëve, për shkak të lundrimit të saj sfidues. Është 29 kilometra e gjerë në pikën e saj më të ngushtë, transmeton Telegrafi.
Më shumë se 30 milionë ton gaz natyror kaluan nëpër Ngushticë në 11 muajt e parë të vitit 2023, si dhe sasi të mëdha trafiku kontejnerësh dhe 12% e naftës totale të tregtuar në det, sipas Agjencisë Amerikane të Informacionit për Energjinë.
Por Houthit më pas filluan të synonin anijet tregtare në Detin e Kuq pasi Izraeli nisi veprime ushtarake në Gaza pas sulmeve të 7 tetorit.
Më shumë se 100 anije u goditën përpara se Huthët të shpallnin një ndërprerje të sulmeve nëntorin e kaluar.
Këto sulme detyruan qindra anije të ridrejtonin rreth Kepit të Shpresës së Mirë, duke zgjatur kohëzgjatjen e udhëtimit - dhe koston.
“Mbyllja e pikës është një "opsion i zbatueshëm", tha Mohammed Mansour, nënsekretar i ministrisë së Informacionit të Houthit, në një mesazh për CNN javën e kaluar.
Një burim iranian i tha agjencisë Tasnim News, se nëse forcat amerikane përpiqen të rihapin Ngushticën e Hormuzit, "ata duhet të jenë të kujdesshëm që të mos shtojnë një ngushticë tjetër në sfidat e tyre. Irani është plotësisht i përgatitur për të përshkallëzuar situatën".
Që kur trafiku përmes Hormuzit u kufizua rëndë, Arabia Saudite ka filluar të ridrejtojë eksportet e saj të naftës në portin e Yanbu në bregdetin e saj perëndimor përmes një tubacioni që është i aftë të trajtojë 7 milionë fuçi në ditë. Trafiku i tankerëve në Detin e Kuq është rritur ndjeshëm si rezultat.