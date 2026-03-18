Irani paralajmëron për "veprim të fuqishëm", kërkon evakuime në vendet e naftës në Gjirin Persik
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit lëshoi të mërkurën një paralajmërim të ri, duke thënë se armiqtë e Iranit duhet të "presin veprimin e fuqishëm" të forcave të armatosura të vendit, pas asaj që e përshkroi si një sulm ndaj infrastrukturës së karburantit dhe energjisë së Iranit.
Paralajmërimi erdhi pasi Teherani akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për sulmin ndaj pjesëve të objekteve të prodhimit të naftës dhe gazit natyror të Iranit, përfshirë fushën e gazit natyror South Pars, më e madhja në botë.
Nëse konfirmohet, kjo do të shënonte sulmet e para ndaj objekteve iraniane të prodhimit të naftës dhe gazit natyror në këtë luftë.
Javën e kaluar, Izraeli sulmoi një numër deposh iraniane të karburantit.
Një burim izraelit i tha CNN më herët të mërkurën se Izraeli kishte sulmuar objektin Asaluyeh në Iranin jugperëndimor.
Një zyrtar tjetër izraelit theksoi se sulmi izraelit ndaj objektit South Pars të Iranit u krye në koordinim me Shtetet e Bashkuara.
Dhe IRGC tha në një deklaratë se një “armik kriminal” kishte “shkelur një pjesë të infrastrukturës së karburantit dhe energjisë së Iranit” dhe përsëriti kërcënimet e mëparshme për t’u hakmarrë nëse objektet e energjisë, gazit ose ekonomike të Iranit do të ishin në shënjestër.
Irani e konsideron “legjitime” të shënjestrojë infrastrukturën e karburantit, energjisë dhe gazit të “vendit të origjinës” dhe do të përgjigjet “në rastin e parë”, shtoi deklarata.
IRGC bëri thirrje gjithashtu për evakuimin e banorëve dhe punonjësve në disa objekte nafte në Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Pas paralajmërimit, Ministria Saudite e Mbrojtjes tregoi se katër raketa balistike “u kapën” mbi kryeqytetin, Riad.
“Mbeturinat ranë mbi pjesë të ndryshme të kryeqytetit”, por nuk u raportuan dëme sipas një vlerësimi paraprak, shtoi ajo në një deklaratë.
Ministria tha gjithashtu se ka “kapur” dy dronë.
Njëri prej tyre “u përpoq t’i afrohej njërit prej objekteve të gazit në Rajonin Lindor dhe operacioni i kapjes dhe shkatërrimit nuk rezultoi në dëme”, tha ajo. /Telegrafi/