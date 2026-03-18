'Libani mund të bëhet Gaza e ardhshme', paralajmëron shefi i OKB-së për ndihmat humanitare
Kriza humanitare në Liban e shkaktuar nga sulmet e vazhdueshme të Izraelit rrezikon të bëhet e ngjashme me atë të parë në Gaza.
Kështu ka thënë për Euronews, Tom Fletcher, Nënsekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Çështjet Humanitare dhe Koordinatori i Ndihmës Emergjente.
"Kam frikë [se Libani mund të jetë Gaza e ardhshme]", ka thënë Shefi Humanitar i OKB-së, përcjell Telegrafi.
"Në fakt, kam frikë sepse kjo është ajo që po dëgjojmë nga disa ministra izraelitë tani, të cilët po flasin me një gjuhë gjithnjë e më agresive për atë që planifikojnë t'i bëjnë Libanit".
Siç vë në pah Euronews, sulmet e Izraelit janë përqendruar kryesisht në Libanin jugor dhe në periferitë jugore të Bejrutit.
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka paralajmëruar se libanezët e zhvendosur të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre nuk do të lejohen të kthehen derisa të garantohet siguria e izraelitëve në veri, duke bërë krahasime me Gazën.
Ndërkohë, Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, tha se periferitë jugore të Bejrutit mund të reduktohen në diçka që i ngjan Khan Yunis në Gaza, i cili u shkatërrua pothuajse plotësisht nga Izraeli gjatë luftës së tij kundër Hamasit, treguan imazhet satelitore vitin e kaluar.
Libani u përfshi në konflikt rreth dy javë më parë kur Hezbollahu i mbështetur nga Irani nisi sulme kundër Izraelit në hakmarrje për vrasjen e ish-udhëheqësit suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei, në një sulm ajror izraelit.
Autoritetet libaneze deklaruan se më shumë se 900 njerëz janë vrarë në Liban nga sulmet izraelite, ndërsa më shumë se një milion - rreth një në pesë njerëz që jetojnë në vend - janë zhvendosur.
Shumë njerëz po ikin nga urdhrat e detyrueshëm të evakuimit të vendosura nga ushtria izraelite.
Sipas Këshillit Norvegjez për Refugjatët, këto urdhra gjithëpërfshirës tani mbulojnë më shumë se 1,470 kilometra katrorë, ose rreth 14% të territorit të vendit.
Ushtria izraelite nënkuptoi në deklarata se qëndrimi në këto vende do të thotë që njerëzit konsiderohen shënjestra.
Përcaktimi i një zone për sulme të gjera pa dallim në një mënyrë të tillë konsiderohet i paligjshëm sipas ligjeve të luftës. IDF zbatoi taktika të ngjashme në Gaza. /Telegrafi/