Irani paralajmëron hakmarrje pas ultimatumit të Trumpit
Irani kërcënoi se do të hakmerrej nëse objektet e tij energjetike sulmohen, duke paralajmëruar se do të sulmonte infrastrukturën energjetike të SHBA-së dhe Izraelit në këmbim.
Kjo vjen pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, lëshoi një ultimatum 48-orësh për Iranin që të rihapë plotësisht Ngushticën e Hormuzit, duke kërcënuar se do të "shkatërrojë" termocentralet e tij nëse Teherani nuk e bën këtë.
"Brenda 48 orëve Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin dhe shkatërrojnë centralet e tyre të ndryshme elektrike, duke filluar me më të madhin të parin", shkroi ai në Truth Social.
Postimi i tij i fundit vjen vetëm një ditë pasi ai tha se po shqyrtonte “pakësimin” e operacioneve ushtarake në rajon, edhe pse Shtetet e Bashkuara vendosën më shumë trupa dhe anije luftarake në rajon.
Sulmet ndaj anijeve tregtare që udhëtojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit - një korridor i rëndësishëm për transportin e naftës botërore - dhe kërcënimet për sulme të mëtejshme kanë ndaluar pothuajse të gjitha anijet cisternë të kalojnë nëpër këtë ngushticë.
I shtrirë midis Gjirit Persik dhe Gjirit të Omanit, rreth 20% e tregtisë botërore të naftës kalon normalisht nëpër ngushticë.
Zhvillimi i fundit tregon se lufta SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila ka hyrë në javën e katërt, aktualisht nuk tregon shenja të uljes së tensioneve. /Telegrafi/