Trump zgjat edhe 10 ditë pezullimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit
Donald Trump ka zgjatur “pauzën për bombardimin e infrastrukturës energjitike iraniane”.
Presidenti amerikan tha në Truth Social se - "sipas kërkesës së qeverisë iraniane" - ai do të pezullojë sulmet për 10 ditë.
Trump thotë se afati i tij është deri më 6 prill, ora 8 e mbrëmjes sipas kohës lindore - që në fakt është 11 ditë larg, shkruan SkyNews, përcjell Telegrafi.
Ai shtoi se, "pavarësisht deklaratave të gabuara që kundërshtojnë nga mediat e lajmeve të rreme", bisedimet midis SHBA-së dhe Iranit për t'i dhënë fund luftës janë "në vazhdim dhe... po shkojnë shumë mirë".
Trump kërcënoi për herë të parë të godiste infrastrukturën energjitike iraniane të shtunën e kaluar nëse Irani nuk do të rihapte Ngushticën e Hormuzit.
Megjithatë, ai i shtyu sulmet të hënën me pesë ditë, duke thënë se Uashingtoni dhe Teherani zhvilluan "biseda shumë të mira dhe produktive" për t'i dhënë fund luftës.
Teherani fillimisht e mohoi këtë duke e quajtur si "lajm të rremë".
Që atëherë, të dyja palët kanë dhënë deklarata kontradiktore për bisedimet e mundshme.
Ndërkohë, SHBA-të paraqitën një propozim paqeje prej 15 pikash përmes Pakistanit këtë javë.
Mediat iraniane raportuan të enjten se Teherani u përgjigj duke përcaktuar pesë kushte për t'i dhënë fund armiqësive, duke përfshirë garancitë e sigurisë në të ardhmen dhe dëmshpërblimet.
Trump tha më herët sot se Irani po "lutej të bënte një marrëveshje", ndërsa tha se nuk ishte i sigurt nëse ishte "i gatshëm" të arrinte një marrëveshje. /Telegrafi/